MASSA MARITTIMA – Una donna è rimasta ferita questa mattina intorno alle 10.30 in un incidente stradale sulla strada provinciale di Prata.

La donna, per cause in fase di accertamenti, ha perso il controllo della sua macchina, su cui viaggiava da sola, e ha sbattuto contro un albero al lato della strada.

È stata trasportata in ospedale, non sarebbe in gravi condizioni. Sul posto è intervenuta la Polizia locale dell’Unione Comuni Colline Metallifere e il personale della medicina di emergenza.