FOLLONICA – Si sono svolte venerdi 30 maggio, le elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo della Filarmonica “G. Puccini” Città di Follonica, per il mandato che resterà in carica nel triennio 2025-2028.

Il consiglio, neo eletto, si è riunito immediatamente per assegnare le cariche, come previste dallo statuto, di presidente, vicepresidente, segretario e tesoriere.

Il presidente eletto all’unanimità è Carlo Gistri; vicepresidente, Francesco Casalino; segretaria, Alessandra Betti; tesoriere, Angelo Piccinelli. I consiglieri sono (in ordine alfabetico): Francesca Agresti, Alessandro Ammalati, Michele Bertaccini, Valentina Boccini, David Maccio, Raffaella Sabatelli. Consigliere di diritto, il Maestro della Filarmonica Giancarlo Gorelli; consigliere onorario: Gastone Faoro.

I sindaci revisori (in ordine alfabetico): Federica Angiolini, Domenico Lo Bianco, Carolina Policarpo. Gli incarichi ai consiglieri, per la gestione delle attività interne all’associazione, saranno assegnati nella prossima assemblea.

Carlo Gistri, da diciassette anni alla guida dell’associazione, al suo sesto mandato consecutivo di presidenza, resta in carica in concomitanza del suo 36esimo anno di presenza ininterrotta all’interno dell’associazione follonichese. Nel corso degli anni, Gistri ha sviluppato esperienza nella Filarmonica, iniziando come musicista, tutt’ora in attività, e ricoprendo nei vari anni tutti i vari incarichi previsti dallo statuto. Gli ultimi anni hanno visto la Filarmonica svilupparsi costantemente, raggiungendo un elevato livello di organizzazione e preparazione musicale; creando talvolta un elevata aspettativa di qualità, da onorare nei confronti della città; promessa mantenuta, fino ad oggi, come è dimostrato dai successi ottenuti in occasione dei principali eventi (es. raduno bandistico, concerto di Capodanno etc).

Con il nuovo mandato, quello che il presidente vuol mantenere e perseguire, è un percorso di rigenerazione, di creazione di nuove iniziative, stimoli, sfide; il tutto affinchè la banda si mantenga, sia preservata e perduri nel tempo come risorsa culturale e sociale, importante per la Città di Follonica.

“Sono onorato di assumere nuovamente questo incarico, e ringrazio i musicisti, i soci, i consiglieri tutti, il maestro, per la fiducia ancora accordata – ha dichiarato il presidente –. Il mio obiettivo sarà quello di valorizzare ulteriormente la nostra Banda, sostenendo l’attività musicale, coinvolgendo le nuove generazioni e rafforzando il nostro legame con la comunità”.

“Con il nuovo mandato si apre una fase di rinnovato entusiasmo e progettualità: tra gli obiettivi del nuovo direttivo figurano l’ampliamento della scuola di musica, l’organizzazione di eventi e concerti, e la promozione della cultura musicale come elemento di coesione e crescita sociale. La Filarmonica “G. Puccini” Città di Follonica, fondata intorno al 1890, continua a essere un punto di riferimento per la vita culturale e sociale di Follonica e del territorio, portando avanti con passione la tradizione bandistica e formativa”.