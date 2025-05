ORBETELLO – Il Laboratorio per la pace di Orbetello risponde all’iniziativa nazionale “Ultimo Giorno di Gaza” organizzando la manifestazione “Orbetello illumina Gaza”: il ritrovo è domenica 1 giugno alle 20.30 in piazza Cortesini, dove interverrà Tomaso Montanari.

Alle 21.30: trasferimento alla polveriera Guzman, con fiaccolata e costruzione collettiva di una bandiera palestinese.

“Portare stoffe e materiali di qualsiasi tipo con i colori rosso, verde, bianco e nero – dichiarano gli organizzatori. Serviranno anche candele, accendini, torce e lumini di qualsiasi natura. Chi partecipa è incoraggiato a portare striscioni, cartelli di ogni misura per esprimere l’opposizione a questo genocidio, sarà un momento in cui dovremmo far vibrare forte il cuore di chi non si è ancora accorto di quello che sta succedendo, sconfiggeremo l’indifferenza”.

“La manifestazione vuole esprimere solidarietà al popolo palestinese che subisce i bombardamenti costanti e indiscriminati e chiede sanzioni per lo stato israeliano finché continuerà con queste azioni considerate criminali dalla Corte penale internazionale – conclude il Laboratorio per la pace -. Per informazioni ulteriori [email protected]“.