FOLLONICA – L’Urban Center – cabina di regia chiamata a progettare il futuro della città – ha presentato ieri i risultati di questi mesi di lavoro, prime tra tutte le linee guida che diventeranno riferimento anche per la stesura dei prossimi atti (e ovviamente delle scelte) dell’Amministrazione comunale follonichese, almeno in termini di mobilità, verde pubblico, housing sociale e ed ex Ilva.

I macro argomenti presentati nel corso dell’incontro pubblico di ieri – 29 maggio – saranno anche al centro di un percorso partecipativo che sarà avviato dalla giunta Buoncristiani già a giugno, sempre attraverso l’attività di Urban Center. Il 26 giugno – alle ore 21 nella Fonderia 1 – si parlerà del futuro dell’ex Ilva, con tante novità in termini di finanziamenti che permetteranno di riportare il cuore storico della città a vivere, il 17 luglio – sempre alle 21 alla Fonderia 1 – invece si parlerà di Piano delle infrastrutture verdi, con nuove idee in termini di verde urbano, sfalciature e riforestazione del centro abitato, mentre il 25 settembre – alle 18 alla Fonderia 1 – sarà la volta dell’incontro partecipativo sul Piano della mobilità, dove sarà approfondito il tema del rafforzamento del sistema dei parcheggi alle porte del centro, prediligendo poi gli spostamenti a piedi e in bicicletta, con tanto di ciclopolitana, cioè una rete di percorsi ciclopedonali che aiuteranno residenti e turisti a percorrere Follonica in sella alla bicicletta. Un altro incontro sarà il 16 ottobre – alle 18 alla Fonderia 1 – e riguarderà il tema del social housing, andando a pensare a una nuova organizzazione del sistema casa nel Comune di Follonica.

“Oltre a organizzare l’incontro di ieri che ha riscosso grandissimo successo di pubblico – dice il sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani – abbiamo previsto questi quattro incontri, cui se ne aggiungerà sicuramente un altro, questa volta su un tema proposto dai cittadini attraverso un modulo consegnato ieri al Comune. Analizzeremo le richieste e siamo pronti ad allungare la lista degli incontri pubblici così da ottenere maggiore diffusione e consapevolezza dei temi che ci stanno a cuore e delle scelte che faremo per Follonica. Cologo l’occasione per ringraziare nuovamente tutti i dipendenti dell’Ente comunale che hanno reso possibile tutto questo”.

Protagonista della serata di presentazione l’architetto David Fantini, che coordina l’Urban Center.

Tutti gli appuntamenti – con data, luogo e orari aggiornati – saranno a disposizione sulla rete civica dell’Ente, all’indirizzo www.comune.follonica.gr.it e saranno comunicati anche sui social del Comune.

Abbiamo seguito l’iniziativa con le foto di Giorgio Paggetti.