GROSSETO – Con la rubrica #tuttoweekend IlGiunco.net vi consiglia tutti gli appuntamenti da non perdere nel fine settimana in Maremma.

Naturalmente trovate tutti gli eventi della provincia di Grosseto nella nostra sezione “Speciale Eventi” a questo LINK e in particolare gli eventi e le iniziative in programma durante il fine settimana a questo LINK. Tra gli eventi che vi consigliamo troverete feste, sagre, spettacoli, concerti, iniziative di beneficenza, proiezioni cinematografiche, mostre e mercati. Tutto in un unico luogo, il nostro #tuttoweekend.

Segnalazioni – Aspettiamo le vostre segnalazioni da inviare a [email protected]: l’articolo è in continuo aggiornamento.

VENERDÌ 30 MAGGIO

AMIATA

30-5-2025 – “Sport per tutti”: una giornata di divertimento e dimostrazioni all’aperto

CAPALBIO

Fino al 2-6-2025 – Il lungo weekend del Nuovo Cinema Tirreno: ecco tutti i film in sala

GROSSETO

30-5-2025 – Alla scoperta del Pinturicchio: al polo Le Clarisse incontro sull’arte del Rinascimento

30-5-2025 – “Piccole donne (quasi) perfette”: appuntamento agli Industri con lo spettacolo degli studenti. Ospite Piera Levi Montalcini

Fino all’1-6-2025 – Germano Paolini espone alle Clarisse: al via la mostra di uno dei più importanti pittori grossetani

Fino al 7-9-2025 – Giubileo: in mostra alle Clarisse i capolavori del Rinascimento dalla Collezione Luzzetti

ORBETELLO

30-5-2025 – “I luoghi del tempo”: alla scoperta del Casale spagnolo di Giannella

ROCCASTRADA

Fino al 31-5-2025 – “La miniera a memoria”: ultimo fine settimana di eventi in ricordo della strage di Ribolla

SABATO 31 MAGGIO

CAPALBIO

CINIGIANO

31-5-2025 – Castel Porrona accoglie la semifinale regionale del poetry slam: un preludio al titolo italiano

GROSSETO

31-5-2025 – Il Family Lab alla scoperta del Rinascimento: alle Clarisse un laboratorio per tutta la famiglia

31-5-2025 – “Le arche della biodiversità”: conferenza al Museo di storia naturale della Maremma

31-5-2025 – Giornata mondiale senza tabacco: alla Lilt si parla di fumo, salute e prevenzione

Fino all’1-6-2025 – “The Breakdown Challenge 2025”: due giorni di spettacolo, sport e cultura urbana in centro

Fino all’1-6-2025 – A Istia d’Ombrone torna la Grande Estate nel borgo

ORBETELLO

Fino al 15-6-2025 – Ad Orbetello mostra personale di Robert Lang

ROCCASTRADA

DOMENICA 1 GIUGNO

CAPALBIO

GROSSETO

ORBETELLO

ROCCASTRADA

1-6-2025 – Montemassi diventa un museo a cielo aperto: conto alla rovescia per i quadri viventi

LUNEDÌ 2 GIUGNO

CAPALBIO

GROSSETO

MANCIANO

2-6-2025 – Festa della Repubblica al circolo Arci: tra storia, compagnia e aperitivi

PITIGLIANO

Fino al. 30-6-2025 – Mostra fotografica “De Rerum Plastic – Natura”: Sèléne De Condat espone a Pitigliano