GROSSETO – Torna “Camminare con Gusto”, il progetto promosso da Confcommercio Toscana nell’ambito del programma regionale Vetrina Toscana, realizzato in collaborazione con Unioncamere Toscana, Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana.

Dopo il grande successo della prima edizione, che ha portato visibilità ai borghi e alle imprese locali, l’iniziativa si ripresenta anche in Maremma con una nuova proposta che unisce enogastronomia, territorio e innovazione digitale.

“Dal 9 giugno prenderà il via un ciclo di seminari formativi online gratuiti – spiegano da Confcommercio Grosseto – rivolti anche alle imprese della provincia di Grosseto del settore gastronomico, alimentare e della ristorazione, nostre socie, iscritte alla rete Vetrina Toscana. Gli incontri, affidati a esperti del settore, offriranno strumenti concreti per affrontare le sfide della digitalizzazione, migliorare la comunicazione e sfruttare al meglio le potenzialità del web e dei social media”.

Il programma prevede sei appuntamenti: il primo, il 9 giugno, tratterà l’uso dei Big Data e delle Analytics; il 16 giugno si parlerà dell’Intelligenza Artificiale generativa per testi e immagini; il 23 giugno si approfondiranno le tecniche per una gestione efficace dei social media; il 30 giugno sarà dedicato alle campagne di digital marketing; il 7 luglio si discuterà delle competenze digitali su Vetrina Toscana e strategie di comunicazione, con interventi di Davide De Crescenzo, direttore di Intoscana.it, e Daniela Mugnai, dell’Ufficio Stampa di Vetrina Toscana; infine, a settembre, data da definire, si affronterà il tema della piramide alimentare, a cura dell’Agenzia Regionale di Sanità ARS.

A seguire, il progetto regionale entrerà nella sua fase territoriale, con la progettazione di walking tour nei Centri commerciali naturali riconosciuti dalla Regione Toscana. I percorsi selezionati, basati su originalità e completezza, saranno presentati alla stampa tra ottobre e dicembre e resi fruibili tutto l’anno attraverso un QR Code che permetterà l’accesso a contenuti digitali ricchi di storie, immagini e approfondimenti.

“Il mondo corre veloce, e chi non si aggiorna resta indietro – dichiarano il presidente di Confcommercio Grosseto Giulio Gennari e il direttore Gabriella Orlando –. Oggi non essere presenti online, non saper comunicare sui social o ignorare gli strumenti digitali significa perdere occasioni preziose. Pertanto, seminari di alto livello come questi, che grazie al progetto Camminare con Gusto possiamo offrire gratuitamente, rappresentano un’occasione concreta per le imprese del territorio di aggiornarsi, farsi trovare e restare al passo. Non è più il tempo di rimandare: la digitalizzazione non è un’opzione, è una necessità.”

Per ulteriori informazioni e per iscriversi ai seminari, è possibile contattare Confcommercio Grosseto scrivendo a [email protected].