PAGANICO – Ha percorso oltre sette chilometri contromano sulla Senese. Solo grazie all’intervento della Polizia non ci sono stati incidente.

Questa mattina un camion ha percorso un lungo tratto della Senese, tra Civitella Paganico e Paganico, contromano. Dal chilometro 29 al 22.

Un automobilista che se l’è trovato di fronte alle 6.30 di stamani ha dato l’allarme.

La polizia stradale di Arcidosso che stava rientrando in caserma si è messa in mezzo alla carreggiata e a mo di safety car ha rallentato tutto il traffico che avrebbe rischiato di scontrarsi frontalmente con il camion sino a quando il mezzo non si è trovato faccia a faccia con il mezzo della stradale, all’altezza dell’uscita Paganico nord. A questo punto l’autista, un tunisino di 44 anni, si è fermato e si è reso finalmente conto del pericoloso errore commesso.