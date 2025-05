FOLLONICA – Le palestre di Follonica non ci stanno. Dopo i recenti fatti che hanno riguardato una nuova struttura che ha paerto da poco in città e i ripetuti interventi da parte del Comune di Follonica con addirittura due ordinanza di chiusura della nuova palestra che come certifica il Comune sarebbe sprovvista dei requisiti necessari previsti dalla legge, ad intervenire sulla questione sono tre realtà che danni operano in città: la palestra Atlantide, la palestra Azzurra e l’Iron Club.

«A nome delle palestre Atlantide, Iron Club e Azzurra, portiamo con urgenza all’attenzione della cittadinanza follonichese, degli organi di stampa e dell’Amministrazione Comunale una situazione che, dal nostro punto di vista e da quello di molti concittadini, si sta facendo ogni giorno più surreale e preoccupante. Riconosciamo con convinzione il valore del libero mercato e della concorrenza leale, come elementi fondamentali per la crescita e il miglioramento del settore fitness, purché tutti siano operanti nel pieno rispetto delle normative vigenti. Tuttavia, quanto sta accadendo nelle ultime settimane nella nostra città ci lascia profondamente interdetti».

«A seguito dell’apertura di una nuova struttura nel territorio comunale, abbiamo assistito alla pubblicazione di numerose ordinanze di chiusura da parte del Comune, motivate – come si evince dai documenti ufficiali – dalla totale assenza delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell’attività di palestra. Tali ordinanze, tuttavia, sembrano non trovare concreta applicazione e ciò solleva domande legittime sulle modalità di gestione e controllo da parte degli enti preposti. Prefigurando anche, se quanto presente in tali documenti corrispondesse a verità, una evidente concorrenza non leale da parte della suddetta struttura nei nostri confronti».

«In questo contesto già delicato, ci troviamo inoltre oggetto di pesanti accuse infondate, veicolate tramite social media, che ci dipingono come artefici di un presunto “complotto” ai danni della nuova realtà imprenditoriale. Accuse gravissime e prive di qualsiasi fondamento, che ci descrivono come soggetti in grado di influenzare l’operato di funzionari pubblici.

Siamo fermamente convinti che ogni nuova iniziativa imprenditoriale debba avere la possibilità di operare, ma solo nel rispetto delle stesse regole cui siamo sottoposti tutti. Per questo auspichiamo che la nuova struttura possa quanto prima regolarizzare la propria posizione, nell’interesse dei cittadini e dell’intero settore. Allo stesso tempo, non tollereremo oltre illazioni, insinuazioni o attacchi alla nostra reputazione: ogni futura diffamazione sarà perseguita nelle sedi opportune»

«Chiediamo infine un incontro urgente con il Sindaco Matteo Buoncristiani e con le autorità competenti, al fine di ricevere chiarimenti e rassicurazioni in merito ai controlli effettuati, alle decisioni adottate e alle garanzie per un’applicazione equa delle regole per tutti gli operatori del settore».