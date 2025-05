GROSSETO – Una scusa, tanto è bastato per distrarla un attimo, il tempo necessario per aprirle lo zaino e portarle via il portafogli.

Il furto è avvenuto poco dopo le 14 a Grosseto, nella zona di via Repubblica dominicana.

La donna derubata ha fatto un appello anche sui social per cercare di rientrare in possesso almeno dei documenti.

«Una signora anziana, bionda, mi ha fermato chiedendomi aiuto per il suo cellulare – ha raccontato -. Dietro di me è passato un uomo e poi i due si sono allontanati insieme».

Dopo poco la vittima ha notato lo zaino leggermente aperto, e il portafoglio non c’era più.

«È un borsello Guess blu – prosegue – se qualcuno lo trova, vorrei riavere almeno i documenti».