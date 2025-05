GROSSETO – Alcuni calcinacci sono caduto dal cavalcavia della quattro corsie poco dopo Roselle, all’altezza dell’uscita per il Maremà.

La caduta di calcinacci sarebbe stata causata dal passaggio di un camion con una gru, un braccio meccanico che avrebbe urtato o sfiorato il cavalcavia durante il passaggio.

Non ci sarebbero comunque problemi di staticità per il ponte. Sono comunque in corso accertamenti da parte di Anas e Vigili del fuoco per scongiurare ogni tipo di pericolo, anche di nuova caduta di sedimenti.

La polizia stradale ha momentaneamente chiuso la strada per consentire i controlli in sicurezza per tecnici e operai.