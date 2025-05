GROSSETO – Il Siena si conferma squadra di qualità e travolge 0-5 l’Argentario, facendo registrare la seconda manita in pochi giorni nella fase a gironi della Coppa Passalacqua. I ragazzi allenati dal tecnico Cardarelli testimoniano, ancora una volta, che quando indossano la maglietta azzurra riescono a trasformare il dislivello tecnico con l’avversario in ulteriore spinta. Scaturisce, così, un incontro piacevole dove i bianconeri comandano e gli argentarini si oppongono con forza, sostanza e lampi di abilità riuscendo a livellare le differenze.

Il Siena rivoluziona la formazione, che ha aperto il torneo battendo l’Atletico Piombino, l’Argentario è privo di molti titolari. I bianconeri non partono a testa bassa preferendo cucire i reparti e ragionare. Gli azzurri accettano il confronto opponendo scambi rapidi e sistematiche chiusure. Di Blasi al 16′ scheggia la parte superiore della traversa con un tiro dal limite. Il Siena è elegante, l’Argentario propone scatti in profondità, triangolazioni valide. La rete del vantaggio porta il nome di Iorio il cui tiro dall’interno dell’area non lascia scampo a Baffigi chiudendo una manovra pulita. Gli azzurri tirano fuori l’antico temperamento. Al 37′ serve una grande deviazione di Puppato per deviare la stangata di Ruggieri, che profumava di pareggio. Il Siena non forza rimanendo razionale con qualche venatura di boria.

La sfida rimane interessante anche nella ripresa. Puppato (7′), intercetta la conclusione di Gabrielli, al 15′ Baffigi è felino nel togliere dallo specchio una deviazione di testa ravvicinata e improvvisa. Al 27′ Zizzo viene atterrato in area, il rigore calciato da Poienari è pane croccante per i denti di Baffigi, che respinge. Alla mezz’ora Giovani accarezza la traversa con una bella botta. Ci pensa Pucci al 31′ a raddoppiare: scatto rapido, dribbling secco, tiro all’angolo opposto, 0-2. I cambi di Voira portano in dote maggior potenzialità offensive. Zizzo segna lo 0-3, lo stesso Zizzo si procura e trasforma il penalty, 0-4. Chiude al 47′ Ruiz Rodriguez, 0-5. L’Argentario saluta la manifestazione.

ARGENTARIO: Baffigi, Gabrielli, Accolla, Schiano (28′ st Fanciulli), Amato, Rosi, La Mantia (44′ st Sclano), Giovani, Pallini (19′ st Coppola), Dulcamara (38′ st Bausani), Ruggieri (40′ st Dubbiosi). A disposizione: Sabatini. Allenatore: Riccardo Cardarelli.

SIENA: Puppato, Bindi (12′ st Pecchi), Calamai, Cevese, Sani, Fiorentini, Di Blasi (19′ st Zizzo), Bolognesi (22′ st Tanganelli), Poienari (32′ st Bove), Iorio, Pucci (32′ st Ruiz Rodriguez). A disposizione: Paolucci, Buini, Sangermano, Chechi. Allenatore: Gill Voira.

ARBITRO: Roberto Niccolai; assistenti Arianna Anello e Irene Agresti (terna della sezione Aia di Piombino).

MARCATORI: 31′ Iorio; 31′ st Pucci, 37′ st e 41′ st (rig.) Zizzo, 47′ st Ruiz Rodriguez.

NOTE: al 27′ st Baffigi ha parato un rigore tirato da Poienari. Ammonito Schiano. Calci d’angolo 3-6. Recupero: 0′ + 2′.

Partite giocate girone D

Siena – Atletico Piombino 5-3

Alta Maremma – Argentario 1-0

Argentario – Siena 0-5

Classifica: Siena 6, Alta Maremma 3, Atletico Piombino e Argentario 0

Da giocare

30 maggio Atletico Piombino – Alta Maremma

11 giugno Siena – Alta Maremma

12 giugno Argentario – Atletico Piombino