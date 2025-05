RISPESCIA – Saranno gli Eugenio in Via Di Gioia a inaugurare il 6 agosto la 37ª edizione di Festambiente, il festival nazionale di Legambiente che ogni estate trasforma Rispescia (GR) in una vera e propria cittadella ecologica.

La band torinese andrà in scena con il nuovo spettacolo del tour estivo “L’amore è tutto – Summer Tour 2025”, un racconto sonoro che mescola energia, poesia e impegno.

“Un viaggio musicale fatto di esperienze quotidiane e profonde emozioni, che si nutre della forza del collettivo e di una visione comune: quella di un mondo più giusto, più verde, più umano – dichiarano gli organizzatori -. Conosciuti per il loro stile inconfondibile che unisce cantautorato, ironia e attivismo, gli Eugenio in Via Di Gioia si sono distinti negli anni per il forte impegno ambientale e sociale. Non solo nelle canzoni – dove il cambiamento climatico, la crisi ecologica, la lotta all’indifferenza trovano spazio e parola – ma anche nella pratica quotidiana, nella scelta di tour sostenibili, nella partecipazione a campagne di sensibilizzazione, nell’uso consapevole della loro voce pubblica”.

“Il concerto a Festambiente, che sarà anche occasione per ascoltare dal vivo i brani dell’ultimo album “L’amore è tutto”, incluso il nuovo singolo Infinito, rappresenta un punto di incontro ideale tra arte e attivismo, tra cultura e consapevolezza. Non un semplice evento musicale, ma un momento di condivisione in uno dei contesti più significativi d’Italia per chi crede che un altro futuro sia possibile”.

“Festambiente non è infatti un festival come gli altri – dicono da Legambiente -. È un progetto politico, culturale e sociale, un laboratorio a cielo aperto in cui si intrecciano idee, pratiche e visioni per una transizione ecologica giusta e partecipata. Dal 6 al 10 agosto, la storica sede del festival ospiterà incontri, dibattiti, laboratori, cinema all’aperto, degustazioni bio e aree tematiche che parlano ai grandi e ai più piccoli”.

“Festambiente è molto più di un festival: è uno spazio di resistenza culturale e di costruzione collettiva – afferma Angelo Gentili, coordinatore del festival e componente della segreteria nazionale di Legambiente -. In un’epoca segnata dalla crisi climatica e da crescenti disuguaglianze, sentiamo il dovere di offrire strumenti e visioni per un cambiamento reale. Lo facciamo chiamando a raccolta cittadine e cittadini, imprese, istituzioni, associazioni, artisti. Perché l’ambiente non è solo natura: è anche giustizia sociale, cultura, innovazione. E Festambiente è il luogo dove tutto questo prende forma”.

L’appuntamento con gli Eugenio in Via Di Gioia è dunque il simbolo perfetto di questa alleanza tra musica e impegno, tra emozione e consapevolezza. Un’occasione, rigorosamente a ingresso gratuito, per vivere un’esperienza autentica, dentro e oltre il palco, in uno dei luoghi simbolo dell’ecologia in Italia. Per saperne di più: www.festambiente.it.