ROCCASTRADA – I Carabinieri Forestale di Roccastrada nel corso delle attività mirate al controllo sulla gestione di rifiuti derivanti da attività produttive, hanno portato alla luce un meccanismo illecito di smaltimento di rifiuti speciali.

Un’impresa impegnata in operazioni di ristrutturazione per l’efficientamento energetico in un importante cantiere in città, aveva organizzato una procedura del tutto illecita di smaltimento dei rifiuti che prevedeva il conferimento degli stessi solo in minima parte ad impresa autorizzata allo smaltimento, per il resto gli scarti di lavorazione venivano abbandonati in un terreno in zona industriale a Roccastrada con notevole risparmio dei costi di gestione a spese dell’ambiente e del decoro del paese.

I militari hanno immediatamente proceduto al sequestro del sito nel quale sono stati rinvenuti rifiuti costituiti da demolizioni edili, scarti di cappotto termico, scarti di pannelli isolanti per copertura, imballaggi in plastica, cartone e legno e secchi di pittura da esterni.

A seguito delle indagini è stato identificato il cantiere di provenienza dei rifiuti dove erano in atto lavori per il bonus 110 casa con posa in opera di cappotto termico, isolante per copertura e installazione di pannelli fotovoltaici. Sono stati denunciati all’autorità giudiziaria sia il responsabile dell’impresa che il capo cantiere i quali dovranno procedere al ripristino dello stato dei luoghi.