GROSSETO – Vittoria epica per gli Under 15 del Big Mat Bsc Grosseto. I biancorossi di Lino Luciani si sono imposti, mercoledì 28 maggio, per 24-2 contro il Siena. “Siamo soddisfatti – commenta Lino Luciani – del rendimento della squadra e soprattutto dei componenti più giovani. Abbiamo giocato una buona gara, con ottime prove da parte di Secciani, Speranza e Fontana sul monte di lancio. Bene anche l’attacco con i fuoricampi di Manganelli, Fontana e Molina”.

Hanno indossato la maglia azzurra al raduno di Reggio Emilia gli Under 18 del Big Mat Bsc Grosseto Lorenzo Orlandini e Riccardo Rinaldi. I biancorossi, che martedì 27 maggio hanno ben figurato di fronte ai tecnici della nazionale italiana, sperano di poter rientrare tra i convocati del mondiale in Giappone.