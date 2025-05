GROSSETO – Incendio in un appartamento in via Bianciardi. Le fiamme sono scoppiate al secondo piano di un condominio intorno alle 11 di questa mattina, 29 maggio.

Dalle prime informazioni l’incendio non è stato ancora domato, una colonna di fumo sta fuoriuscendo dalle finestre dell’appartamento.

Sul posto stanno operando i Vigili del fuoco con i mezzi antincendio e l’autoscala. È presente anche un’ambulanza della Croce rossa e la Polizia municipale.

Per permettere le operazioni di spegnimento, la strada è stata parzialmente chiusa al traffico.

Notizia in aggiornamento