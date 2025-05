SCARLINO – L’ufficio tecnico comunale, insieme alla squadra esterna, ha portato a termine in questi giorni un intervento di manutenzione straordinaria nell’area della 167 a Scarlino capoluogo. Le operazioni hanno interessato diversi spazi pubblici del quartiere, con l’obiettivo di migliorare il decoro urbano e la fruibilità degli ambienti comuni.

Gli operai comunali hanno sistemato cartelli, ripristinato la pagoda, la piccola struttura centrale di uno degli spazi pubblici, installato un nuovo punto luce, curato il verde, revisionato le panchine e ripulito l’area di sgambamento per i cani.

«Si tratta di interventi mirati, fondamentali per il benessere della comunità – dichiarano l’assessore ai Lavori pubblici, Cesare Spinelli, e la consigliera con delega al Decoro, Elisa Fabbretti –. Offrire spazi pubblici curati e ordinati è una priorità per questa amministrazione. Ringraziamo l’ufficio tecnico e la squadra operativa per l’impegno e la dedizione dimostrati».

L’Amministrazione comunale sottolinea l’importanza della cura costante del territorio, ampio e complesso, che richiede una gestione attenta e continuativa. «Un ringraziamento particolare va anche al nuovo funzionario ai Lavori pubblici, Michele Bottai– proseguono Spinelli e Fabbretti –. Fin dal suo insediamento ha avviato un percorso costruttivo per offrire risposte concrete ai cittadini».

Il prossimo intervento interesserà l’area di Portiglioni, per poi proseguire nelle altre zone del territorio comunale. «Vogliamo lanciare un segnale forte sull’importanza del decoro urbano – concludono – ma è fondamentale anche la collaborazione dei cittadini, che sono i primi a dover rispettare e preservare gli spazi pubblici».