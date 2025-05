GROSSETO – “Apprendiamo con grande soddisfazione, in un momento critico per le infrastrutture, dello stanziamento di 65 milioni di euro per la strada del Cipressino”. Riccardo Breda, presidente di Cna Grosseto, commenta così la notizia, annunciata dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani dell’avvio dei lavori di adeguamento per la strada che collega l’Amiata alla costa.

“La cifra stabilita nel patto sul Fondo di sviluppo e coesione – continua – andrà a migliorare la viabilità amiatina, attraverso i primi tre interventi: il primo da Paganico al fiume Ombrone, il secondo riguarderà le intersezioni verso Cinigiano e verso Montalcino e la Val d’Orcia, il terzo dalla Zancona fino a Magliesi”.

Lavori importanti, per i quali Cna si mette a disposizione per un dialogo con le istituzioni: “Chiediamo alla Regione di confrontarsi con le associazioni di categoria, in modo da condividere anche con noi la tipologia degli interventi e avere chiari tempi e modalità di esecuzione dei lavori, per informare e tutelare le nostre imprese”.

“Come ribadiamo da anni – conclude Breda – la dotazione infrastrutturale della nostra provincia è critica e mina anche la tenuta economica e le possibilità di sviluppo futuro. Per questo, interventi come quelli in partenza, hanno un valore così importante”.