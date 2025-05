TALAMONE – «Le dichiarazioni dell’assessora regionale Monni sulla chiusura della spiaggia del Cannone a Talamone sono gravissime e confermano, ancora una volta, la sua scarsa conoscenza dei dossier e la totale lontananza dai bisogni del nostro territorio».

A dirlo è Luca Minucci, presidente provinciale di Fratelli d’Italia.

«Scaricare la responsabilità sul Comune di Orbetello, quando è noto che gli interventi strutturali e i finanziamenti sono di competenza della Regione e del Genio Civile, è un tentativo maldestro di confondere l’opinione pubblica. Una mancanza di serietà istituzionale che offende l’intelligenza dei cittadini e dimostra quanto questa Giunta regionale sia scollegata dai problemi concreti delle nostre comunità».

«Se la Regione “non è un paravento”, come afferma l’assessora, allora è tempo che se ne assuma le responsabilità e la smetta con la propaganda. Come Fratelli d’Italia chiediamo trasparenza, tempi certi per la riapertura della spiaggia e un’assunzione piena di responsabilità da parte della Regione Toscana. Il nostro territorio non merita amministratori distratti e impreparati, ma persone che conoscono i problemi, li affrontano e li risolvono».