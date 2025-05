GROSSETO – «Per noi è stato un fulmine a ciel sereno, e a quanto ci hanno detto anche per la scuola». È la mamma di un ragazzo che il prossimo anno andrà in prima media a parlare.

I genitori hanno ricevuto una mail in cui la scuola media Ungaretti, in cui hanno iscritto i propri figli, li convocava per una riunione in vista del prossimo anno scolastico.

In quell’occasione hanno scoperto che sarebbero state formate solo due classi di spagnolo (alle medie, oltre all’inglese, c’è infatti la scelta di una seconda lingua). E non perché mancassero le richieste.

Alle altre sezioni (quattro) sarebbe toccato francese. «Le due insegnanti che hanno parlato erano dispiaciute loro per prime. Ci hanno detto che la dirigenza ha fatto di tutto per mantenere un’offerta formativa come in passato, ossia con prevalenza di sezioni di spagnolo. Infine hanno provato a chiedere almeno tre e tre, ma il Provveditorato è stato irremovibile».

Una scelta ben precisa, questa, e che non riguarda solo l’Ungaretti. La Dante perderà la sua sezione di francese perché la docente va in pensione, e anche la Vico probabilmente seguirà la stessa sorte, come altre scuole in tutta la provincia.

Praticamente la scelta del Provveditorato sarebbe stata quella di assicurare il francese in quelle scuole dove c’è un titolare, eliminando le cattedre dalle altre scuole.

Una scelta che però i genitori della Ungaretti non condividono: «Si tratta dell’ennesima bestialità del sistema scolastico Italiano. A dispetto della valanga di iscrizioni con scelta spagnolo, oltre 40 bambini saranno costretti a studiare una lingua che non vogliono. Non si tutela nemmeno più il diritto allo studio. Un modo di fare dispotico e vergognoso» che tra l’altro va anche a discapito della varietà formativa delle singole scuole. È capitato in passato che gli insegnanti completassero le ore spalmandole su più scuole, magari una sezione in un istituto e una in un altro. Un sistema che negli anni ha consentito, appunto, di poter offrire una lingua diversa all’interno di un plesso scolastico.