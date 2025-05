ORBETELLO – «Leggiamo increduli le dichiarazioni dell’assessore Minucci che rimpalla la responsabilità della chiusura della spiaggia del Cannone a Talamone alla Regione» afferma Rodolfo Bassi segretario dell’unione comunale del Pd di Orbetello.

«Il latitante assessore di Orbetello, ormai da tempo impegnato nella campagna elettorale fuori dal nostro comune, ha trovato il tempo per dirci che “il nostro territorio non merita amministratori distratti e impreparati, ma persone che conoscono i problemi, li affrontano e li risolvono”. A proposito di distrazione, ricordiamo allora che la Regione senza promuovere alcuna polemica ha finanziato sul territorio più e più interventi, da quelli sull’erosione a quelli sul porto passando per l’edilizia scolastica, senza parlare poi dell’impegno profuso sulla laguna, tutto questo per sopperire all’incapacità dell’amministrazione Casamenti che non sa far altro che dire: “non siamo competenti”».

«Ebbene, è vero, siete degli incompetenti – rincara Bassi -! L’unica arte che l’amministrazione Casamenti conosce è quella dello scarica barile, nessuna responsabilità sulla laguna, nessuna responsabilità sui dissesti del territorio, nessuna responsabilità su nulla, la colpa è sempre degli altri enti e sindaco e assessori vengono pagati solo per stare tutto il giorno sui social a battibeccare con la cittadinanza».

«A proposito di responsabilità e distrazione, ricordiamo a Minucci che la frana è avvenuta su particella demaniale e il gestore del demanio per conto dello Stato è proprio il Comune, altro che Regione, altro che Provincia. Un’amministrazione competente e non distratta avrebbe dovuto, invece di polemizzare sui social, intervenire in somma urgenza, magari attingendo dall’avanzo di amministrazione facendo il proprio dovere e dando una risposta alla frazione di Talamone».

«Assessore Minucci, si faccia vedere un po’ di più sul territorio e cerchi di portare qualche risposta alla comunità anziché far sentire la sua voce solo per polemizzare con l’istituzione regionale. Capiamo la sua ansia elettorale e la sua smania di poter lasciare il consiglio comunale per quello regionale, ma questo non la giustifica nel sacrificare le esigenze della comunità per le sue ambizioni personali».