ORBETELLO – 90 anni vissuti con passione, forza e determinazione. Giorgio Barbieri oggi compie gli anni, e questo che per molti è un traguardo per lui è solo una tappa della sua lunga e laboriosa vita.

Si perché Giorgio ogni mattina apre con orgoglio la propria attività commerciale. « Un uomo che ha attraversato quasi un secolo con spirito instancabile, mente lucida e forza d’animo» lo descrive la figlia Emanuela.

La sua storia comincia presto: a soli 13 anni è già nei campi, trattorista per i mezzadri della futura Ente Maremma. Ma è a 18 anni che prende una decisione destinata a cambiare tutto: chiede in sposa la sua amata Maria Pia. Il padre, mio nonno, lo invita a cercare un “vero lavoro”, più stabile. Così Giorgio si arruola nella Guardia di finanza come sottufficiale e viene assegnato al Trentino-Alto Adige.

«Con serietà e carisma conquista la stima dei colleghi e grazie a preziose amicizie riesce a trasferirsi a Roma, dove lavora come autista per il Ministero del turismo. È lì che finalmente può sposare Maria Pia e vedere crescere i suoi primi due figli: Gioia e Alessandro.

La sua carriera prosegue con le Poste italiane, dove guida mezzi pesanti attraversando l’Italia. Poi, nel 1978, un nuovo capitolo si apre con il ritorno in Maremma, deciso per stare accanto alla suocera malata. È in quell’anno che vengo al mondo io» prosegue Emanuela.

Dieci anni più tardi arriva l’occasione del pensionamento anticipato, ma Giorgio non la vive come un traguardo, bensì come un’opportunità. Per restare attivo o, come dice lui, “per mantenersi vivo”, apre una ferramenta a Capalbio, che porta avanti per 15 anni.

«Quando mia sorella si ritrova senza lavoro, lui le cede l’attività… ma non si ferma. Con lo stesso entusiasmo apre un nuovo negozio, dedicato a colori e articoli per il giardinaggio, che da 25 anni anima piazza Odoardo Borrani a Orbetello Scalo. Ogni giorno percorre 60 km in auto per aprire la sua bottega e tornare a pranzo a casa, come ha sempre fatto. E quando gli chiediamo: “Papà, ma quando pensi di chiudere il negozio?” la sua risposta è sempre la stessa: “Quando le circostanze saranno favorevoli”. Poi sorride…».