PRINCIPINA TERRA – Incidente pochi minuti fa sulla strada delle Collacchie all’interno del centro abitato di Principina Terra.

Dalle prime informazioni sarebbero coinvolte un’auto e uno scooter. A bordo della moto viaggiavano un padre e una figli, 60 anni lui 30 lei. L’uomo è stato trasferito in gravi condizioni a Siena con l’elisoccorso Pegaso, metre la figlia è stata soccorsa dalla Croce rossa di Grosseto e trasferita all’ospedale di Grosseto.

Sul posto oltre alla polizia municipale sono intervenuti i medici del 118, l’automedica, due ambulanze della Croce rossa e i Vigili del fuoco.

Per consentire i soccorsi e per i rilievi per il momento è stata chiusa al traffico la strada.

(notizia in aggiornamento)