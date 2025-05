GROSSETO – La Nuova Grosseto doma il Roselle grazie alla rete firmata da Vincenzo Esposito al minuto 17 della ripresa. Un gol pesantissimo, che rimette in piedi i bianchi allenati da Vichi. Il Roselle non abbassa la testa di fronte alla sconfitta, la prestazione resta valida, segno che i neri guidati da mister Leoni possiedono una spiccata personalità.

La posta in palio era pesante e ben raffigurata dalle formazioni. Questo spiega la partenza a razzo. Al 6′ Vincenzo Esposito gira alto, al 9′ prezioso scambio Marchini – Culicchi – Marchini la cui conclusione risulta debole e fuori dalla porta. La maggiore efficacia del Roselle si cristallizza quando Marchini viene steso in area e l’arbitro comanda il penalty. Sul dischetto si presenta Leopardo, Recupero si oppone con bravura. È il secondo rigore che l’estremo difensore della Nuova riesce a sventare, il primo è stato contro il Grosseto e a batterlo fu Gnazale. Partita frizzante col Roselle più efficace. La reazione dei bianchi al 16′, dopo una manovra profonda Coppolecchia viene liberato al tiro, i piedi di Borghetti chiudono il varco. Fino al termine del primo tempo la sfida resta tesa e aperta. La conclusione alta di Muscari al 40′ chiude il tempo.

Nella ripresa è sempre il Roselle a spingere, la Nuova appena c’è la possibilità pizzica in contropiede. In uno di questi Vincenzo Esposito viene raggiunto da un lancio preciso, controllo e diagonale, che batte Borghetti. Nonostante gli sforzi del Roselle questo risulta il gol partita.

Nuova Grosseto – Roselle 1-0 (0-0)

NUOVA GROSSETO: Recupero, Betti, Dani, Tiberi, Sabatini, Solari, Severini (38′ st Bigoni), Vergari (1′ st A. Esposito), V. Esposito (48′ st Loreti), Barneschi (28′ st Crispino), Coppolecchia (37′ st Gargani). A disposizione: Niccolini, Quinti, Tortora. Allenatore: Federico Vichi.

ROSELLE: Borghetti, Malerba (42′ st Ricci), Culicchi (32′ st Limosani), Fil. Marconi (32′ st Marras), Nazzarri, Daveri, Scotto (20′ st Kryeziu), Muscari, Ajdini (20′ st Fra. Marconi), Leopardo, Marchini. A disposizione: Mantellassi, Idrissi. Allenatore: Maurizio Leone.

ARBITRO: Daniele Guarini; assistenti Gabriele Vagheggini e Stefano Giordano.

MARCATORE: 17′ st V. Esposito.

NOTE: espulso dalla panchina al 16′ st il dirigente Esposito. Al 12′ Recupero sventa un rigore battuto da Leopardo. Ammoniti: Crispino, Gargani, Muscari. Calci d’angolo 3-5. Recupero: 0′ + 4′.

Partite giocate girone C

Grosseto – Nuova Grosseto 4-0

Roselle – Fonteblanda 0-0

Fonteblanda – Grosseto 0-3

Nuova Grosseto – Roselle 1-0

Classifica: Grosseto 6, Nuova Grosseto 3, Fonteblanda e Roselle 1

Da giocare

09 giugno Grosseto – Roselle

10 giugno Nuova Grosseto – Fonteblanda