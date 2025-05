GROSSETO – Tutto pronto per il derby grossetano. Il Big Mat Bsc Grosseto sfiderà il Bbc in gara uno allo stadio Jannella, sabato 31 maggio alle 20, mentre il secondo match si giocherà allo Scarpelli, domenica 1 giugno alle ore 15. “Veniamo da una serie di partite complesse – commenta il capitano Diego Luciani (nella foto di Noemy Lettieri) -, sfortunate sotto molti punti di vista. Abbiamo dovuto spesso modificare il line up per le tante assenze, giocando la stragrande maggioranza delle gare in trasferta. Ciò detto, vogliamo cominciare il girone di ritorno vincendo più partite possibili”.

Un riscatto, quello del Big Mat Bsc Grosseto, che comincerà proprio contro i cugini del Bbc, roster molto competitivo e di ottimo livello. “Siamo fiduciosi sul girone di ritorno – conclude –, visto che giocheremo la maggior parte delle partite in casa e con il supporto del nostro pubblico. Siamo pronti a riscattarci e a risalire la classifica, come sempre abbiamo fatto in questi anni. Ovviamente il derby sarà una sfida speciale, alla quale entrambe le squadre tengono molto e daremo il massimo per imporci in entrambi i match”.