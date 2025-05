GROSSETO – Sempre in movimento gli atleti speciali del team Skeep, che ha recentemente applaudito le imprese sportive di due suoi alfieri. Trasferta umbra memorabile per il nuotatore Matteo Ponte. L’atleta 35enne ha partecipato con successo ai campionati italiani di nuoto Fisdir a Terni, conquistando nella specialità delfino un bronzo nei 50 metri più un oro nei 25: un risultato da incorniciare, ancora più bello dell’esperienza ai campionati promozionali del 2024, dove Matteo si mise al collo un oro sorprendente.

Grande la gioia del team Skeep, che ha commentato così sulla propria pagina Facebook: “Un campione che ci emoziona sempre di più! (…) Un risultato straordinario che ci ha riempito il cuore di orgoglio e commozione. Matteo è stato semplicemente bravissimo: ogni movimento una prova di forza, passione e talento. Un immenso grazie a Nadia Tuttini, instancabile allenatrice, a Cristiana Artuso per il suo sostegno prezioso, ai genitori di Matteo, esempio di dedizione e amore, a tutti i volontari e agli atleti speciali che rendono tutto questo possibile. Ma il grazie più grande va a Matteo, atleta inarrestabile, fonte inesauribile di ispirazione per tutti noi”.

Non meno importante la partecipazione di Diana Moraru al prestigioso Toscana Meeting Gold allo stadio comunale Carlo Zecchini di Grosseto. Con la maglia dell’Atletica Grosseto Banca Tema, Diana è scesa in pista per correre i 200 metri piani al fianco di atlete normodotate bene allenate ed esperte, il tutto senza alcun timore reverenziale ma anzi concentrandosi e facendo la sua gara a testa alta e con grande impegno; accanto a lei, come sempre, c’erano alcuni atleti e volontari di Skeep, pronti a sostenerla con affetto e incoraggiamento, ma la risposta del pubblico dello Zecchini è stata degna delle grandi occasioni, con un lungo applauso che l’ha accompagnata fino al traguardo. “È stato un bel momento di sport, condivisione e inclusione – ha commentato Skeep – Un’esperienza che ci ricorda quanto conti partecipare con il cuore, e quanto siano preziosi il sostegno reciproco e la passione”.