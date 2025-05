GROSSETO – Domenica 1 giugno al campo di tiro con l’arco “Lucio Parigi” di via Lago di Varano a Grosseto, si svolgerà il campionato regionale Targa 2025, la manifestazione più rilevante della stagione sportiva per il tiro con l’arco in Toscana.

«L’evento vedrà la partecipazione di oltre 150 atleti provenienti da tutte le compagnie della regione, a testimonianza dell’importanza e del prestigio della competizione all’interno del calendario sportivo regionale e della nostra compagnia che è stata scelta per l’evento» afferma la compagnia maremmana arcieri.

Alla manifestazione saranno presenti gli organi federali della Fitarco Toscana, oltre al delegato Coni della provincia di Grosseto. Sarà presente l’assessore allo Sport del Comune di Grosseto, Fabrizio Rossi.

L’inizio delle gare è previsto per le 9 subito dopo la cerimonia di apertura. Le premiazioni e la cerimonia di chiusura si svolgeranno nel pomeriggio.