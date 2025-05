GROSSETO – Viaggio istituzionale di una delegazione del Comune di Grosseto: il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il presidente del Consiglio Fausto Turbanti andranno in Cina. È stata presentata oggi in Municipio la missione istituzionale che vedrà protagonisti i vertici dell’Ente dal Primo e il 10 giugno. Tra le altre cose, sarà stipulato un gemellaggio con la città di Nanping, centro urbano che conta circa due milioni e 700mila abitanti.

Già nei giorni scorsi il sindaco aveva incontrato l’ambasciatore della Repubblica popolare cinese in Italia, Jia Guide. Si era trattato di un incontro estremamente cordiale. Ora lo attendono il ministro del Commercio della Repubblica popolare cinese sua eccellenza Wang Wentao e il presidente onorario dell’associazione mondiale delle piccole e medie imprese, fondatore e presidente della fondazione per la cooperazione eonomica e commerciale dell’Asean. Oltre a numerose altre istituzioni e vertici di grandi gruppi industriali.

“Il futuro dello sviluppo economico del territorio, anche del nostro territorio, passa – sottolinea Antonfrancesco Vivarelli Colonna – da accordi internazionali. Agli occhi di qualcuno potrà apparire un’esagerazione, ma vi assicuro che così non è. Viviamo in un mondo sempre più globalizzato, dove gli interscambi commerciali sono ormai continui. Ciò che fa la differenza è la preparazione, il know how, ovvero il possesso di cognizioni specifiche necessarie per svolgere in modo ottimale un’attività. E la Maremma, in questo, può certamente dire la sua. E poi c’è la qualità. La qualità dei prodotti, la qualità dei processi, la qualità derivante da tradizioni frutto di secoli di esperienza. Noi – insiste il sindaco – abbiamo il diritto e il dovere di far valere la nostra qualità, di esaltarla, di darle valore. Esistono mercati ormai facilmente raggiungibili e dal bacino potenziale pressoché sconfinato: centinaia di milioni se non miliardi di persone, miliardi di potenziali clienti”. Ed è proprio a questo enorme mercato che mira la delegazione grossetana. “Grosseto – prosegue il sindaco – può essere il luogo dove nasce un ponte che va dall’Italia alla Cina. Possiamo essere il fulcro di nuove rotte commerciali e dove l’interscambio diventa un punto cruciale della nostra forza economica. La Cina negli ultimi dieci anni ha visto un balzo enorme della cosiddetta classe media, passata da 300 a 500 milioni di persone. È anche a questa che guardiamo con enorme interesse”.

Fitto il programma degli incontri istituzionali: ministeri, vertici economici e associativi del settore commerciale, luoghi di cultura. “Il tutto – assicura Vivarelli Colonna – sarà ampiamente documentato, così che i cittadini possano apprezzare il lavoro svolto”.

Del gruppo, come detto, farà parte il presidente del Consiglio Fausto Turbanti. “Per me – sottolinea il presidente – è un grande privilegio far parte della delegazione istituzionale che nei prossimi giorni si recherà nella Repubblica popolare cinese. Sarà un’occasione imperdibile per avviare e consolidare rapporti di scambio e collaborazione sia tra istituzioni, sia tra le eccellenze imprenditoriali dei due Paesi, favorendo il confronto tra buone pratiche. Puntiamo a creare occasioni di crescita e sviluppo che abbiano ricadute positive anche sul nostro territorio sotto tanti punti di vista: culturale, economico, enogastronomico, commerciale, turistico. La cultura cinese ha una tradizione millenaria di straordinario valore e poterla conoscere da vicino offrirà un bellissimo spunto per portare avanti il dialogo tra le nostre comunità apparentemente lontane, ma accomunate dalla volontà di lavorare insieme. Oriente e Occidente sono sempre più vicini per una visione comune”.

La delegazione italiana si muoverà tra Nanping e Pechino e avrà anche modo di rendere omaggio, presso l’ambasciata italiana, alla festa del 2 giugno. Alla conferenza stampa di presentazione della missione hanno preso parte, tramite collegamento, il presidente della Camera di commercio della Maremma e del Tirreno Riccardo Breda e l’onorevole Manuel Vescovi, uno degli artefici del viaggio. Così come erano presenti i vertici delle varie associazioni del mondo dell’agricoltura, del commercio, dell’artigianato e dell’industria maremma. Una rappresentazione che mostra in modo evidente la linea su cui intende muoversi la delegazione. Come ovvio, sono già stati attivati i preparativi per l’accoglienza di un gruppo istituzionale cinese che nell’arco dei prossimi 12 mesi ricambierà la visita sul nostro territorio allargando ulteriormente le prospettive di sviluppo e di crescita.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto dal sindaco Vivarelli Colonna al vicepresidente in Italia dell’associazione culturale della comunità cinese di Fujian, dottor Xu Jin Hua, principale organizzatore del viaggio istituzionale. Presenti alla conferenza anche gli imprenditori Chen Jie e Mio Chen Lin Jian, intermediari preziosi nelle procedure gestionali della missione.

Programma provvisorio del viaggio istituzionale in Cina

1 giugno, partenza dall’Italia.

2 giugno, arrivo all’aeroporto di Pechino Capital e visita istituzionale all’ambasciata italiana a Pechino.

3 giugno, incontro a Pechino con Lin Zhuoyan, presidente onorario dell’associazione mondiale delle piccole e medie imprese, fondatore e presidente della Fondazione per la cooperazione economica e commerciale dell’Asean). Incontro con il ministro del Commercio della Repubblica popolare cinese Wang Wentao.

4 giugno, trasferimento da Pechino a Wuyishan (monti Wuyi) con volo. Cerimonia di firma dell’accordo di città gemellate tra Grosseto e Nanping.

Visita al Museo del tè di roccia Wuyishan Ruiquan. A seguire, spettacolo paesaggistico “Impressione del Dahongpao”.

6 giugno visita alla Fujian jianyang longxiang technology development. Discussioni e incontri istituzionali locali. A seguire, firma della lettera d’intenti per la città gemellata. Poi visita al Jianyang medical and health industrial park.

7 giugno, visita Shaowu fujian runshen pharmaceutical e alla città antica di Heping. A seguire, visite alla Fujian weijia bamboo technology group e al Wuyi bamboo cube, Museo della scienza e della tecnologia ecologica. Poi spostamento presso la cittadina di Shaowu e incontri istituzionali.

8 giugno, visita al giardino ecologico del tè di Yanzike, il centro di coordinamento “Tre Tè” e percorso a piedi di Jiuquxi.

9 giugno, Suzhou-Hangzhou: incontri istituzionali e visite presso aziende leader nel campo dell’energia solare e hi-tec. Poi trasferimento a Hangzhou per una breve visita turistica.

A mezzanotte volo di ritorno per Roma.