SIENA – Un nuovo monitor digitale interattivo è stato installato alla scuola primaria “G. Pascoli” di Siena. La donazione, destinata all’Istituto comprensivo “Pier Andrea Mattioli”, rientra nel progetto promosso da oltre dieci anni da Acqua Village, volto a sostenere l’innovazione nelle scuole toscane.

Per il 2025, l’istituto senese è stato selezionato come uno dei due destinatari della donazione annuale: l’altra Mim è stata consegnata ad un comprensivo pisano. «Crediamo fortemente che il futuro si costruisca sui banchi di scuola – dichiarano dalla direzione di Acqua Village –. Per questo continuiamo a investire in strumenti all’avanguardia che possano affiancare il lavoro degli insegnanti e supportare la crescita degli studenti. La dimensione digitale è ormai parte integrante della quotidianità e vogliamo offrire il nostro contributo per una scuola sempre più moderna e inclusiva».

La dirigenza scolastica dell’Istituto “Mattioli” ha accolto con grande soddisfazione il gesto.

«Questo prezioso strumento didattico – spiegano dalla scuola – rappresenta un importante arricchimento per le attività di apprendimento degli studenti, offrendo nuove opportunità per una didattica più interattiva, coinvolgente e al passo con i tempi. La Mim, infatti, favorirà la creazione di lezioni dinamiche, la condivisione di contenuti multimediali e la collaborazione in tempo reale tra docenti e alunni, andando ad integrare il materiale tecnologico, scientifico e stem di cui la scuola è dotata».

Il dirigente scolastico, Rosa Laura Ancona, ha dichiarato: «Accogliamo con profonda gratitudine questo significativo gesto di Acquavillage. La donazione di questa Mim rappresenta un concreto sostegno alla nostra missione educativa e un investimento nel futuro dei nostri studenti. Siamo certi che questo strumento contribuirà a migliorare significativamente la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento nel nostro istituto».