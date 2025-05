Foto di repertorio

GROSSETO – Si avvicinano le date del Referendum su lavoro e cittadinanza: italiani al voto domenica 8 giugno, con seggi aperti dalle 7 alle 23 e lunedì 9 giugno, dalle 7 alle 15.

Anche il Comune di Grosseto invita i cittadini a verificare per tempo il possesso della tessera elettorale, documento necessario per esercitare il diritto di voto. Per agevolare il rilascio dei duplicati delle tessere elettorali, l’ufficio Elettorale in via Colombo 5 osserverà i seguenti orari di apertura straordinaria:

– martedì 3 e giovedì 5 giugno: dalle 8.30 alle 13 e dalle 15 alle 17

– mercoledì 4 giugno: dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 18

– venerdì 6 e sabato 7 giugno: orario continuato dalle 9 alle 18

– domenica 8 giugno: orario continuato dalle 7 alle 23

– lunedì 9 giugno: orario continuato dalle 7 alle 15

Per il solo rilascio delle carte di identità elettroniche ai fini del voto, riservato ai maggiorenni completamente privi di documenti, l’ufficio Anagrafe, via Colombo 5, sarà aperto: sabato 7 giugno con orario continuato dalle 9 alle 18; domenica 8 giugno con orario continuato dalle 7 alle 23; lunedì 9 giugno con orario continuato dalle 7 alle 15.

Per ulteriori informazioni si possono contattare direttamente gli uffici interessati.