GROSSETO – Tutto pronto per la cerimonia di premiazione della sesta edizione del premio internazionale letterario Città di Grosseto “Amori sui generis” che si terrà sabato 14 giugno presso il teatro degli Industri di Grosseto, via Mazzini, 89, alle ore 15:00 e che sarà condotta dalla giornalista Francesca Ciardiello e dall’attore Giacomo Moscato.

Grazie al prezioso sostegno del Comune di Grosseto in primis, ma anche di quello di molti altri comuni, aziende, enti e associazioni, il premio ha ottenuto ancora una volta un altissimo numero di iscrizioni con opere provenienti da tutta Italia, portando la città di Grosseto in vetta alle classifiche dei concorsi più gettonati a livello nazionale.

Quest’anno, insieme a nomi di primo piano del panorama letterario e culturale locale e nazionale, avremo l’onore di premiare con il ‘Premio alla carriera’ Giovanni Grasso, giornalista e scrittore, oltre che portavoce del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e direttore dal 2015 del suo ufficio stampa. Una presenza importante che dà lustro al nostro territorio e a cui teniamo molto.

Confido come sempre nella sua fondamentale presenza in questo momento di condivisione e scambio culturale che crediamo possa contribuire a far conoscere e apprezzare ancora di più una città e un territorio che hanno molto da dare sotto questo profilo.

Aspetto la sua conferma, compatibilmente con i suoi impegni entro fine maggio pv in modo da poter organizzare al meglio i posti in teatro.