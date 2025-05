GROSSETO – Se i dati generali non sempre premiano il territorio grossetano, ci sono alcuni particolari distintivi di rilievo. Purtroppo però, ce ne sono alcuni negativi che possono essere preoccupanti. L’edizione 2025 degli indici generazionali del Sole 24 Ore è stata presentata in anteprima al Festival dell’Economia di Trento terminato il 25 maggio, e l’unica toscana sul podio (uno dei tre) è Siena.

Le tre differenti classifiche misurano, le “risposte” dei territori alle esigenze specifiche dei rispettivi tre target generazionali più fragili ma anche strategici, i servizi a loro rivolti e le loro condizioni di vita e di salute. La prima classifica riguarda i bambini da 0 a 14 anni, l’altra i giovani da 18 a 35 anni e l’ultima, gli over 65.

Se il territorio di Grosseto è 34esimo in Italia (e quartultimo in Toscana) nella classifica che riguarda i più piccoli, scende a 49°esimo (ma è terza in Toscana) per quella che riguarda la fascia dei giovani. Per gli over 65, il grossetano è al 78esimo posto in Italia, quartultimo dei capoluoghi toscani.

Fascia 0 – 14 anni: bene le scuole, preoccupante il dato dei delitti denunciati a danno dei minori

In questa fascia la prima toscana è Siena, al secondo posto nazionale. Grosseto, è al 34esimo. Ma se scendiamo nel particolare, facendo riferimento alla spesa sociale per famiglie minori, il territorio di Grosseto si assesta al 25° posto nazionale, con un valore di quasi il 30% sopra alla media nazionale, contro il 34° di Siena.

Buon punteggio è quello dei bambini che hanno usufruito dei servizi comunali per l’infanzia, 23,9% contro una media del 17,4%.

Basso invece il valore del verde attrezzato: 11,9 metri quadri per bambino nel comune capoluogo contro i 36,3 di media nazionale (dati 2022).

A fronte di una retta della mensa scolastica che, rispetto alla media, incide leggermente di più sul reddito pro capite, il grossetano rimane ben dotato di edifici scolastici che forniscono il servizio mensa: 55,7% del totale rispetto al 37,4% della media nazionale.

Grosseto è decimo in classifica nazionale per edifici con palestra (50,5% sul totale), così come è sopra la media nazionale per la voce “spazio abitativo” ovvero i metri quadri medi per abitante del settore residenziale (87,3).

Peggiore invece la posizione (92esima) per i delitti denunciati a danno di minori. Contro una media nazionale che vede un valore di 39,6 denunce ogni 10mila minori, Grosseto è a quota 52,2.

Fascia 18 – 35 anni: situazione favorevole per spettacolo e immobili, meno per il lavoro.

Sulla fascia 18 – 35 anni la zona sud della Toscana se la cava mediamente meglio del resto della regione. Mentre il tasso di disoccupazione è vicino alle media nazionale, nel grossetano si allontana quello delle trasformazioni in indeterminato dei contratti a termine, stagionali, somministrazione, intermittenti e apprendistato.

Mentre il dato nazionale ogni mille abitanti è 13,9, nel grossetano siamo a 11.

Leggermente negativa rispetto alla media nazionale è la percentuale di imprese con titolare un under 35. Leggermente positiva invece la soddisfazione per il proprio lavoro in questa fascia di età, che è leggermente sopra alla media.

Sotto alla media invece è la percentuale di laureati (22,5% della popolazione 25-39 anni, rispetto al 28% nazionale).

Il dato positivo per i giovani sembra riguardare la situazione degli immobili, con il gap degli affitti tra centro e periferia non troppo elevato e i canoni di locazione inferiori alla media nazionale.

Il grossetano va forte anche nelle aree sportive dedicate ai giovani, ma va decisamente oltre (terzo posto nazionale) con il numero che misura spettacoli, locali e organizzatori: il valore è 610,7 ogni mille under 35, contro 328,7 di media nazionale.

Il grossetano in questa fascia di età probabilmente va forte anche su strada. Il numero di incidenti stradali notturni, infatti, è sopra alla media nazionale. Il numero che misura gli incidenti con lesioni a persona tra le ore 22 e le 6, ogni 10.000 maggiorenni, è a quota 4,7. Contro il 3,2 nazionale.

Over 65: boom di spesa sociale, pensioni sotto alla media, e alto consumo di farmaci

Al 78° posto della classifica che riguarda la qualità della vita per gli over 65 sta Grosseto, con ben pochi dati confortanti.

Mentre gli anni di speranza di vita a 65 anni sono vicini (anche se sotto) alla media nazionale, le cifre che parlano di consumo di farmaci per malattie croniche, per depressione e per obesità sono tutte ben sopra. Del doppio, nel caso dell’obesità.

Sotto alla media nazionale i geriatri, 2,2 contro 3,3 (il dato è ogni 10mila residenti), gli infermieri, e i posti letto disponibili in Rsa.

Ma il vero dato eclatante dei valori che contribuiscono a formare la classifica è quello della spesa sociale. Grosseto è quinta in Italia con una spesa sociale di 279 euro per ogni abitante over 65. Contro una media nazionale di 103 euro (su dati Istat 2022).

Sopra alla media nazionale ci sono anche gli utenti dei servizi sociali comunali e le persone sole. L’importo medio delle pensioni di vecchiaia si assesta a 1.243,6 contro la media di 1278,6, anche se in percentuale, i pensionati con reddito pensionistico di basso importo sono inferiori alla media nazionale.

Tre volte meno la media invece, la quantità degli orti urbani, quasi la metà del valore standard il numero di biblioteche.

Unico dato positivo: gli esposti dei cittadini per inquinamento acustico. Ogni 100mila abitanti, nel grossetano sono stati 9,8, mentre la media nazionale è 14,7.