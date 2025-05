ARCILLE – «Il ritorno a casa di Irene, dopo un lungo e difficile cammino, è una notizia che ci riempie di gioia e accende una luce di speranza per tutti noi» afferma l’associazione festeggiamenti Arcille. «Come associazione sentiamo il bisogno di esprimere tutta la nostra emozione e la nostra gratitudine per quanto la nostra comunità ha saputo dimostrare».

«La cena solidale dello scorso 11 aprile ad Arcille è stata molto più di un evento benefico: è stata una straordinaria testimonianza di affetto e partecipazione. Oltre 400 persone hanno scelto di esserci, contribuendo con grande generosità a raccogliere 7.552 euro per sostenere Irene. Un risultato importante, reso possibile grazie all’impegno congiunto di volontari, attività commerciali, aziende locali, cittadini e associazioni. A tutti loro va il nostro più sincero ringraziamento».

«L’intero evento è nato grazie all’idea, alla determinazione e al cuore di Anna Momini, presidente del Consiglio comunale di Campagnatico, che ha ideato, promosso e costruito questa iniziativa con passione e instancabile dedizione. A lei va il nostro grazie più profondo. Un ringraziamento speciale anche alla Pro loco Arcille 2001 e all’Asd nuova Arcille, che hanno collaborato con entusiasmo e disponibilità, contribuendo in maniera fondamentale alla riuscita della serata».

Come ha sottolineato la stessa Anna Momini: “Quella sera, ad Arcille, abbiamo costruito qualcosa che va oltre la solidarietà materiale: abbiamo tessuto una rete di relazioni autentiche, un gesto collettivo che oggi si riflette nel sorriso di Irene, finalmente tornata a casa. A lei e alla sua famiglia rivolgo, anche a nome dell’intera comunità, il mio augurio più sentito per questa nuova fase della vita, con la speranza che sia fatta di serenità, forza e affetto. La vera forza di una comunità si rivela nei momenti in cui sa unire le proprie energie per il bene comune. Arcille e il nostro territorio hanno dimostrato, ancora una volta, di essere una comunità vera: presente, generosa, viva”.

“In bocca al lupo, Irene. Arcille ti è accanto. Sempre”.