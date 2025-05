ROSELLE – Su invito dell’Istituto di geoscienze e georisorse del Consiglio nazionale delle ricerche, l’Amsa con l’osservatorio astronomico comunale di Roselle ha deciso di collaborare ad una ricerca di scienze planetarie.

L’osservatorio astronomico comunale di Roselle partecipa al progetto di ricerca Care-on sulla variabilità nell’identificazione di massi e crateri su superfici extra-terrestri, massi e crateri lunari raccontano storie di antichi impatti, dando indizi sulle caratteristiche geologiche e guidano la scelta di potenziali siti di allunaggio, condividendo in modo aperto i risultati, incoraggiando l’adozione di protocolli e linee guida e promuovendo un approccio inclusivo alla ricerca scientifica planetaria.

Care-on (Can we rely on our network?) è un progetto di ricerca condotto e finanziato dall’Istituto di geoscienze e georisorse del Consiglio nazionale delle ricerche italiano (Igg – Cnr), ha come obiettivo quello di indagare la variabilità legata all’errore umano nel conteggio manuale di massi e crateri a partire da immagini di superfici extra terrestri.