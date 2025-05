MONTE ARGENTARIO – Appuntamento nella sala consiliare del municipio per parlare di turismo: venerdì 30 maggio alle 19 verrà infatti presentata la copia anastatica (fedele all’originale) del libro “Sull’avvenire di Porto Santo Stefano” dell’avvocato Carlo Scarabelli a cura di Gualtiero Della Monaca e Manuele Carlo Riccardi.

“Carlo Scarabelli è considerato come il fautore del turismo all’Argentario, nato a Santa Maria della Versa nel 1838, ha vissuto la sua vita tra l’Argentario e l’Oltrepò Pavese – spiegano dal Comune -. Porto Santo Stefano per l’avvocato non divenne solo il suo buon ritiro, ma lo vide protagonista attivo del contesto cittadino tra la fine dell’800 e gli inizi del ‘900 con iniziative e attività pubbliche finalizzate allo sviluppo turistico del Promontorio a tal punto che fu insignito della cittadinanza onoraria nel 1882. In ottica di rebranding e di nuovi approcci alla promozione del territorio la ristampa della copia anastatica della conferenza pubblica, tenuta dall’avvocato Scarabelli nel 1878 dove esortava la cittadinanza ad uno sviluppo turistico, è una memoria storica a testimonianza della nascita del carattere distintivo del nostro territorio”.

Apriranno la conferenza i saluti istituzionali dei sindaci di Monte Argentario, Arturo Cerulli e del Comune di Santa Maria della Versa, Anna Zucconi. Seguiranno gli interventi tematici dei rispettivi assessori al turismo dei due comuni, Chiara Orsini e Manuele Carlo Riccardi. Per poi proseguire con l’intervento di Gualtiero Della Monaca che focalizzerà l’attenzione sulla figura di Scarabelli e l’apporto turistico che ha dato all’Argentario, concluderà la conferenza l’intervento della scultrice Lea Monetti la quale presenterà una sua opera la quale getta le basi e offre qualche anticipazione ad un importante progetto attualmente in cantiere.

Con questa importante iniziativa, in sinergia tra le due amministrazioni, continuano e si intensificano i rapporti culturali iniziati già da qualche anno tra il Centro Studi Don Pietro Fanciulli e la cittadina dell’Oltrepò Pavese, Santa Maria della Versa.