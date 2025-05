ROCCASTRADA – «Un voto in consiglio comunale è un fatto, non è una sfumatura o un dettaglio. Il voto è l’espressione di una volontà ben precisa. Il centro destra di Roccastrada ha scelto di votare contro l’affissione di uno striscione di sostegno alle azioni di pace di Emergency». Così il sindaco di Roccastrada Francesco Limatola commenta la scelta dei consiglieri di opposizione.

«Durante lo stesso consiglio sempre il centrodestra ha votato contro l’approvazione del bilancio comunale – prosegue -. Le motivazioni per le mancate condivisioni sono diverse, ma non vorremmo che fossero ispirate da un approccio simile. Nel recente passato un consigliere di destra, infatti, si è lamentato di non comprendere la struttura del Bilancio perché a suo parere difficile. Non vorremmo che anche la scelta di classificare Emergency come organizzazione di sinistra non fosse dettata dalla medesima incapacità o mancata volontà di informarsi, studiare e approfondire. Se i consiglieri di centro destra di fossero limitati a scorrere il sito internet di Emergency avrebbero letto: Emergency è un’associazione italiana indipendente e neutrale, nata nel 1994 per offrire cure medico-chirurgiche gratuite e di elevata qualità alle vittime delle guerre, delle mine antiuomo e della povertà. Emergency promuove una cultura di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani».

«Un testo troppo complicato? Emergency di sinistra? Se la voglia di Pace è di sinistra hanno ragione, ma allora si pongono al di fuori della Costituzione italiana che all’articolo 11 recita – continua Limatola -: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”.

«È un periodo troppo lungo da leggere e comprendere? Noi abbiamo speranza e confidiamo nelle capacità delle persone di evolversi – conclude il sindaco -. Cari consiglieri leggete! E su Emergency leggete anche che i suoi medici hanno curato 13 milioni di persone vittime di guerra, delle mine antiuomo e della povertà, in nove paesi. Noi vorremmo che Emergency avesse meno persone da curare, abbiamo speranza e fiducia che se si leverà alta la voce dei popoli per la pace, le guerre finiranno. Lo striscione sarà affisso nonostante la volontà del centro destra: Roccastrada R1pud1a la guerra. La pace non è una questione di maggioranza o minoranza, ma di umanità».