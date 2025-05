MARINA DI GROSSETO – Nell’ambito di “Ecosistema Duna”, il progetto promosso da Legambiente Festambiente Aps e sostenuto dai fondi Otto per Mille dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (ottopermille.sokagakkai.it), si è tenuta questa mattina, mercoledì 28 maggio, a Marina di Grosseto, l’EcoBeachDay, una mattinata dedicata alla conoscenza e tutela dell’ecosistema costiero organizzato in collaborazione con Terramare Asd e i Balneari della Maremma Grossetana – Rete di imprese. Un evento che ha saputo coniugare educazione ambientale, sport e volontariato, coinvolgendo attivamente studentesse e studenti del territorio.

A partire dalle ore 8.00, l’area delle ex Colonie ha ospitato “Sport&Ambiente: tra duna e mare”, un’attività curata da Terramare Asd che ha visto protagonisti i ragazzi del Polo Bianciardi – indirizzo tecnico grafico – e del Liceo Scientifico Sportivo “IIS P. Aldi”, impegnati prima in un’introduzione sull’ecosistema dunale e marino, poi in una serie di discipline sportive a stretto contatto con la natura. Contemporaneamente, gli educatori ambientali di Legambiente Festambiente APS hanno guidato le classi 3°, 4° e 5° della scuola primaria di Marina di Grosseto in un percorso dal titolo “I tesori della duna”, tra attività di monitoraggio scientifico, mini-trekking lungo la duna costiera e raccolta dei rifiuti. Gli studenti hanno osservato e documentato le condizioni della duna costiera, imparando a distinguere le specie vegetali autoctone da quelle aliene e a riconoscere i segni dell’impatto climatico e antropico. L’attività si è conclusa presso il Bagno Moby Dick con la consegna dell’attestato simbolico di “Guardiani della duna”.

Parallelamente, i volontari di Legambiente, insieme ai balneari e ai cittadini intervenuti hanno dato vita a una pulizia dell’arenile, della retroduna e della pineta, a partire dallo stabilimento Moby Dick fino all’area della Fiumara. La raccolta dei rifiuti, realizzata grazie a kit distribuiti presso lo stand di Legambiente, è avvenuta durante la conferenza stampa e la firma del protocollo d’intesa tra Legambiente Festambiente APS e i Balneari della Maremma Grossetana – Rete di imprese. Un accordo volto a rafforzare l’impegno condiviso nella tutela del litorale. Alla conferenza hanno partecipato, tra gli altri, Simone Guerrini, presidente dei Balneari della Maremma, Angelo Gentili, della segreteria nazionale di Legambiente, Erika Vanelli, assessora all’Ambiente del Comune di Grosseto, Valentino Bisconti, vicepresidente della Provincia di Grosseto, e Chiara De Paoli, in rappresentanza dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai.

Insigniti dell’attestato “Guardiani della duna” anche alcuni stabilimenti grossetani che si impegneranno in un’attività di monitoraggio e di sensibilizzazione dei propri ospiti verso le buone pratiche per la conservazione di questo prezioso ecosistema.

«Con la giornata di oggi, abbiamo dimostrato, ancora una volta, quanto sia fondamentale unire le forze per custodire il nostro patrimonio naturale – ha dichiarato Angelo Gentili della segreteria nazionale di Legambiente. Dallo scorso ottobre, il progetto Ecosistema Duna ha coinvolto oltre 150 studenti, a cui si aggiungono quelli di oggi. Educare le nuove generazioni al rispetto dell’ambiente, attivare le comunità locali e creare alleanze tra realtà diverse è la strada più efficace per assicurare un futuro sostenibile alle nostre coste. La duna è un ecosistema tanto fragile quanto prezioso, e la giornata di oggi rappresenta un’azione concreta per tutelarlo.»

L’EcoBeachDay segue l’omonimo workshop che lo scorso 29 febbraio ha riunito associazioni balneari e Comuni costieri per condividere strategie e interventi comuni volti a proteggere e valorizzazione le dune costiere della provincia di Grosseto, nonché promuovere la cultura della sostenibilità in cittadini, turisti e giovani generazioni.

«Il progetto Ecosistema Duna – ha aggiunto Anna Conti, vicepresidente dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai – incarna perfettamente il tipo di impegno che, come Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, desideriamo sostenere con i fondi dell’8×1000: unire la tutela ambientale alla partecipazione delle persone, promuovendo conoscenza, cura e responsabilità. Questo progetto contribuisce non solo al ripristino di un habitat fragile, ma anche alla costruzione di una cultura della sostenibilità radicata nei territori, a partire dai più giovani. Come buddisti, crediamo profondamente che ogni trasformazione duratura nasca dalle relazioni che le persone instaurano con l’ambiente che le circonda».

Al momento, hanno aderito al protocollo “Ecosistema Duna” i Comuni di Capalbio e Orbetello. Nel Comune di Orbetello è stato altresì realizzato un primo intervento di riqualificazione di una porzione di duna, con la piantumazione di 20 specie autoctone fornite dal CRISBA, altro soggetto scientifico coinvolto attivamente nel progetto. In questo intervento, gli esperti sono stati aiutati dagli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado di Albinia, coerentemente alle finalità partecipative e formative del progetto.

A breve, è prevista anche la sottoscrizione da parte dei Comuni di Grosseto, Castiglione della Pescaia, Follonica e Scarlino, con i cui uffici tecnici gli esperti stanno definendo le aree di intervento più idonee. Questa fase segue i monitoraggi condotti lo scorso autunno e inverno, che hanno permesso di individuare le zone di maggiore interesse.

Nei mesi estivi, “Ecosistema duna” proseguirà le sue attività di divulgazione e sensibilizzazione lungo il litorale maremmano con attività presso gli stabilimenti balneari aderenti al progetto e a Festambiente 2025, che ospiterà una mostra realizzata con le foto selezionate nell’ambito del concorso lanciato lo scorso autunno.

Per approfondire i contenuti e scoprire tutte le attività legate alla tutela dell’ecosistema dunale, è possibile visitare la pagina dedicata all’iniziativa su www.festambiente.it/ecosistemaduna oppure seguire gli aggiornamenti e le novità attraverso i canali social ufficiali del progetto.