GROSSETO – Certe storie non finiscono mai. Cambiano forma, si scolpiscono nei ricordi e restano vive. È quello che è successo a Grosseto in occasione del 44esimo anniversario dalla nascita dei Condor 81, la prima storica squadra di football americano della città. Una serata intensa, una cena piena di sorrisi, abbracci, racconti e anche qualche lacrima, per ritrovarsi come allora: una squadra come famiglia.

Per celebrare l’occasione, è stata scattata una foto speciale allo Stadio Carlo Zecchini, il tempio che vide le prime imprese di quei ragazzi degli anni ’80, dove Grosseto respirava un po’ d’America: il baseball, il football, il sogno di fare qualcosa di grande e nuovo. Lì, sotto le luci di uno stadio carico di memoria, sono tornati in campo – almeno con il cuore – molti dei protagonisti di quella meravigliosa avventura.

I Condor 81 nacquero da un’idea folle e visionaria di Mauro Fracchia, Maurizio Vicenzi e Giovanni Tramontano, che seppero coinvolgere amici e compagni come Michele Martini, Andrea Nepi, Carlo Spinatelli, Mauro Bardelli, Carlo Iannaccone, Antonio Baccetti, Stefano Busisi, Andrea e Stefano Camarri, Piero e Massimo Setti, Paolo Niccolini, Claro Rossi.

Un pensiero commosso è andato ad Andrea Risaliti, che non c’è più ma resta presente nel cuore di tutti.

Nel tempo, la squadra si allargò, grazie anche al carisma e alla passione del compianto Ubaldo Bargagli, che fu l’anima e il collante di questo gruppo straordinario.

Gli anni dei tornei, delle trasferte, delle vittorie. Come quelle di Genova, che aprirono le porte alla Serie A nazionale, con una dirigenza di alto livello: il professor Gianni Marini, Gianni Palmieri, il ragionier Milone, Roberto Cappagli, Pirzio Tinacci, Erasmo Rondanelli, con Ubaldo Bargagli come direttore sportivo.

Nella foto scattata per l’occasione durante la serata piena di ricordi, compaiono, in alto Gino Tecchi, Sergio Bacciarelli, Paolo Roghi, Renato Franci, Maurizio Vicenzi, Sergio Steri, Luca Tinacci, Antonio Baccetti, Andrea Camarri, Enzo Straticò, Andrea Cappagli, Andrea Ceccarelli, Andrea Campagna, Unno Checcacci. In basso: Jeff Hamilton, Massimiliano Volpe, Giuseppe Sansalone, Luca Giannini, Mauro Sansalone, Stefano Busisi, Marco Garbarino, Giorgio Tropi, Paolo Niccolini, Stefano Camarri.

Una squadra che si distinse anche grazie all’arrivo del coach Louie Giammona, ex stella dei Philadelphia Eagles, che cambiò per sempre la storia dei Condor. Con il cambio di gioco di Giammona, basato sui lanci, la squadra passò da 800 a 2.500 yard in un anno.

Un’impresa possibile grazie anche ai ricevitori Mauro Bardelli, Roberto Bonanzinga, Luca Tinacci e Attilio Piras, sfruttando soprattutto il potente braccio dell’ex interbase dei Jolly Roger squadra di baseball di Castiglione della Pescaia. Tornato a Grosseto da Seattle (US), dove oggi vive, per celebrare l’evento, per non mancare a questo appuntamento. Per lui, la Maremma è ancora casa.

Quello dei Condor 81 non è solo un anniversario sportivo. È il racconto di un sogno vissuto insieme. È la prova che certi legami non invecchiano mai. È un tuffo in quegli anni in cui bastava un casco, una palla ovale e un gruppo di amici per credere che tutto fosse possibile. E forse, per una notte, lo è stato davvero.