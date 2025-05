CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Fiab (Federazione italiana ambiente e bicicletta) ha confermato Castiglione della Pescaia tra i “Comuni ciclabili 2025”.

«Un riconoscimento importante che premia la qualità dell’impegno dell’amministrazione nei confronti di una mobilità sostenibile sul proprio territorio, rispettosa dell’ambiente, più sicura e accessibile per tutti – dichiara la sindaca Elena Nappi -. Per l’ottavo anno consecutivo il Comune di Castiglione della Pescaia ha ricevuto la bandiera gialla di Fiab. Mantenere, anno dopo anno, un riconoscimento così importante in un settore in continua evoluzione e crescita come la mobilità sostenibile è segno di costanza e serietà nel portare avanti un impegno importante che la mia amministrazione ha preso con tutta la comunità castiglionese, come quello di realizzare la Ciclovia Tirrenica, sensibilizzare sempre di più i nostri cittadini e turisti al rispetto dell’ambiente e dei luoghi che viviamo e promuovere l’uso delle bici, in ogni versione, sia per gli spostamenti lavorativi che per praticare un’attività sportiva sana, a basso impatto ambientale e con poca spesa, eccetto l’investimento iniziale per l’acquisto del mezzo».

I lavori del Lotto 1 della Ciclovia Tirrenica a Punta Ala vanno avanti secondo il cronoprogramma stabilito. «Sarà un’opera importante per la viabilità alternativa che proietta il comune costiero verso un turismo sempre più green e sostenibile – prosegue il Comune -. Fiab ha riconosciuto le tre “bike smile” al Comune di Castiglione della Pescaia anche quest’anno, premiando l’impegno e i risultati ottenuti nella promozione della ciclabilità, le politiche a favore della mobilità sostenibile e le iniziative messe in campo che soddisfano tutti i requisiti richiesti, dal tasso di motorizzazione al cicloturismo, dalla governance alla comunicazione e alla ciclabilità urbana».

«Nelle aree urbane del capoluogo, le zone residenziali ed in quelle in cui prevale la circolazione locale, sono istituite “Zone 30”, una misura di sicurezza fondamentale per la moderazione del traffico, in estate viene attivato il servizio gratuito “Stop & Go” che promuove l’uso della bici in sostituzione dell’auto – conclude Nappi -. Tanti sono gli eventi sportivi in bici che attraversano le strade e i sentieri castiglionesi spaziando dal mare all’entroterra che l’amministrazione organizza ed ai quali partecipa come partner o patrocinatore, dal Tuscany trail al Maremma in gravel, dalla Poggi di Maremma all’Unpaves road a Punta Ala, passando per il Campionato italiano degli Interautostradali e naturalmente partecipando a manifestazioni come Bimbimbici di Fiab».