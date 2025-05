AMIATA – La Provincia di Grosseto è intervenuta con un investimento di 456 mila euro per interventi straordinari di ripristino del piano viabile sulla provinciale 45 “Contessa” e su alcuni tratti saltuari della provinciale 35 “Vetta”.

I lavori sono appena terminati.

“Le strade provinciali Contessa e Vetta avevano bisogno da tempo di manutenzione, – dichiara Francesco Limatola, presidente della Provincia di Grosseto –sono due arterie molto importanti per il collegamento dei paesi del Monte Amiata con la vetta, non solo per i residenti ma anche per i turisti che in estate e in inverno frequentano la montagna, per raggiungere gli impianti sciistici e i sentieri”.