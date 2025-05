GROSSETO – “La maggioranza di governo si prende la responsabilità di affossare in un colpo solo uno dei segmenti di eccellenza del Made in Italy agroindustriale, trainato soprattutto dai giovani”. Così Cia-Agricoltori Italiani e, in pieno accordo, anche Cia-Grosseto commentano il via libera al Decreto Sicurezza, compreso di fiducia alla Camera, con la conferma dell’articolo 18 che vieterebbe la lavorazione, la distribuzione e la vendita delle infiorescenze della canapa coltivata e dei suoi derivati.

“Nonostante i ripetuti appelli di Cia e dell’intera filiera, e a dispetto dei dubbi sollevati da tutti gli assessori regionali all’Agricoltura, viene reso di fatto illegale un comparto che già oggi conta oltre 23mila occupati e ha un impatto economico diretto pari quasi a un miliardo di euro l’anno, con un altro miliardo aggiuntivo a livello indiretto – prosegue Cia -. Un settore ad alto valore aggiunto e, soprattutto, dall’enorme potenziale produttivo tra cosmesi, erboristeria, florovivaismo, tutti impieghi tra l’altro ampiamente riconosciuti dalla legislazione europea”.

“È una norma ingiustamente punitiva e ideologica – afferma il presidente di Cia-Grosseto, Claudio Capecchi, in piena sintonia con quanto espresso da Cristiano Fini -. Come Cia, continueremo a sostenere gli agricoltori a tutti i livelli e in tutte le sedi opportune. Inoltre, seguiteremo a chiedere la convocazione del Tavolo interministeriale già formalizzato presso il Masaf per garantire un futuro alla canapa italiana”.