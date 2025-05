GROSSETO – Sweep vittorioso e primo posto in classifica a pari merito con il Nettuno. Si chiude con questi numeri la domenica della prima squadra di softball del Big Mat Bsc Grosseto. Le ragazze di Paolo Verrecchia, sul diamante dello Scarpelli, hanno battuto per 2-0 e 16-2 il Cali Roma. “Sono state due partite – commenta Paolo Verrecchia – estremamente diverse. Nella prima abbiamo beneficiato in pedana di una Stefania Balloni monumentale, capace di mettere a segno ben sedici 16 strike out. Abbiamo vinto la gara poi grazie a un fuoricampo interno di Benvenuti e a una prestazione corale impeccabile. Molti complimenti vanno anche alle avversarie che hanno registrato una prestazione di assoluto livello”.

In gara due invece il Big Mat Bsc Grosseto ha dilagato. “Molte bene – conclude il manager – Giulia Verrecchia in pedana, fondamentale per tenere imbrigliate le mazze avversarie. L’attacco è stato straripante e sottolineo la bella prestazione in ambo le partite della 2010 Aquilai: sette volte in battuta con sei valide”.