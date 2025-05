GROSSETO – Un altro passo avanti per la Pro soccer lab che da fine estate potrà utilizzare anche il campo sportivo “Viviana e Francesca”, in fondo a via Davide Lazzaretti, a Grosseto, grazie all’accordo con il Grosseto Rugby Club del presidente Andrea Benvenuti. Una mossa obbligata, viste le tante richieste di tesseramenti che stanno arrivando in società, soprattutto da Grosseto, e che non permetterebbero di continuare a rimanere sui campi della Csen, alla Cittadella dello studente. La nuova area, che sarà condivisa con la società di rugby, avrà lo spazio per far allenare contemporaneamente più categorie sul campo in erba, oltre ad avere un bar e un’area per gli eventi all’aperto. L’accordo stipulato con la società grossetana, prevede infatti l’utilizzo dei campi e dell’area sportiva.

“Una scelta che ci rende orgogliosi – spiega Dasha Plutnik, vicepresidente della Pro soccer lab – per le tante richieste arrivate in società soprattutto negli ultimi mesi e che ci permetterà di ingrandirci e poter accogliere tanti tesserati in più, soprattutto di Grosseto e della provincia. Ci teniamo a ringraziare il Grosseto Rugby Club, per la disponibilità, e siamo sicuri che questa collaborazione ci darà modo di fare un ulteriore passo avanti come società”.

I calendari degli allenamenti e le categorie che si alleneranno dalla prossima stagione sportiva a Grosseto, chiaramente, sono ancora da decidere, visto che da fine estate la Pro soccer lab potrà contare oltre che sul Centro sportivo Casamorino, a Castiglione della Pescaia, anche sul nuovo impianto di Grosseto, in via Lazzaretti: un’area sportiva importante dove, nelle vicinanze, ci sono già impianti di tennis, padel, palestra, piscina e ristorante (nella foto, da sinistra a destra: Daria Plutnik, Andrea Benvenuti, Benedetta Mazzini).

Per informazioni è possibile visitare il sito www.prosoccerlab.it.