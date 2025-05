GROSSETO – Dopo sei anni è tornato l’Afa Day, l’evento organizzato da Uisp Grosseto per promuovere i corsi di attività fisica adattatata, con programmi di esercizio fisico, non sanitari, in gruppo, appositamente disegnati per una serie di condizioni croniche. Sono rivolti alle persone anziane o che abbiano patologie pregresse: movimento e la socializzazione possano aiutare sia a livello fisico che mentale. I corsi Afa sono promossi dalla Regione Toscana e dalla Asl e nella Uisp, attraverso i suoi istruttori, trovano espressione. I partecipanti ai corsi Afa di Uisp Grosseto sono stati circa 750, in tutta la Maremma.

L’Afa Day (foto di Piero Parricchi) si è aperto con un convegno al quale hanno partecipato l’assessore comunale Simona Rusconi e, per la Asl Toscana Sud Est, Virginia Cambri (direttore riabilitazione funzionale area grossetana), Giuseppe Tintori (esperto Afa) e Valentina Culicchi (direttore dipartimento nutrizionale clinica), che hanno dibattuto su alimentazione e corretti stili di vita. Poi il momento più atteso, con i gruppi di atleti seguiti da Ilaria Sguazzini, Elena Pavloska ed Elena Fioravanti.

“Ci occupiamo del movimento di tutto il corpo – afferma l’istruttrice Elena Fioravanti – dalle articolazioni al rinforzo muscolare. Ma c’è anche un altro aspetto fondamentale: i corsi aiutano la socialità, perché i partecipanti diventano amici”.

“L’Afa – riflette Ilaria Sguazzini, istruttrice e vicepresidente Uisp – riveste per il comitato un’importanza fondamentale. Nell’ultimo anno sono stati in 742 ad aver scelto i corsi Afa, un’attività preziosa per il fisico ma anche per l’anima e il morale delle persone”.

Al convegno e all’esibizione finale era presente anche l’assessore comunale Simona Rusconi. “Una bellissima giornata – afferma – che ha mostrato a tutti cosa si può fare per avere uno stile di vita sano, con attività fisica da inserire nella propria giornata. Così come è stato interessante il convegno con tanti esperti che si sono confrontati”.

“Dopo diversi anni siamo riusciti a ripartire con l’Afa Day – ricorda Massimo Ghizzani, presidente Uisp Grosseto – che ha coinvolto tanti partecipanti ai nostri corsi. E’ davvero bello vederli arrivare ogni giorno, con il caldo e con il freddo, sempre entusiasti e pronti a fare movimento Per questo ringrazio sia la Asl che il Comune per la presenza e anche l’Auser”. Proprio l’Auser si è occupata del trasporto di persone con ridotte capacità economiche. “Mi auguro che questo progetto, finanziato dal Comune di Grosseto – conclude Ghizzani – possa essere confermato perché è veramente prezioso”.