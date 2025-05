FOLLONICA – «Deleghe tirate come i dadi al Monopoli. Due assessori si dimettono dopo appena dieci mesi di amministrazione: Eleonora Goti lascia denunciando un “clima irrespirabile” dopo aver rifiutato, e le fa onore, quello che ha definito come un contentino, mentre Stefano Boscaglia preferisce il silenzio».

Così i consiglieri di opposizione Francesco Ciompi, Emanuele Betti, Mirjam Giorgieri, Francesca Stella ed Andrea Pecorini.

«Il sindaco Matteo Buoncristiani – scrivono in una nota – non offre alcuna spiegazione alla città. Nessuna assunzione di responsabilità. Nessuna trasparenza. Il risultato è un rimpasto forzato, che certifica un fallimento politico ormai sotto gli occhi di tutti».

«Il decreto sindacale del 27 maggio segna un vero e proprio punto di non ritorno: invece di dare risposte alla città, il sindaco si libera delle patate bollenti, ovvero di quelle deleghe per cui ha già dimostrato di essere inadeguato e di non avere la tempra di affrontare: via il patrimonio visto che ormai la questione ippodromo necessità di essere affrontata (tra le proposte di delibera di consiglio giace ormai da settimane una sull’ippodromo per al quale non è stata ancora neanche convocata la commissione competente) e via lo sport visto che l’esercizio di questa delega significa ascolto continuo delle varie realtà associazionistiche ed anche presenza durante i fine settimana (proprio quando il sindaco vorrebbe un po’ di pace) quando avvengono le manifestazioni sportive. Si distribuiscono o meglio, si smistano deleghe sulla base di equilibri interni e pressioni politiche, non certo sulla base delle competenze o delle priorità per Follonica».

«Assurda anche la tempistica della nuova nomina al turismo. In una città turistica come Follonica, l’assessora Azzurra Droghini viene nominata a stagione già iniziata, il 27 maggio. Quando le scelte dovevano essere già definite e operative, si parte con mesi di ritardo. Altro che visione strategica: qui si naviga a vista».

«E poi c’è lo sport. Per dieci mesi il sindaco ha tenuto la delega per sé, senza muovere un dito. Ora la cede, in silenzio, alla nuova assessora. Un gesto che vale più di mille parole: non è stato fatto nulla, e oggi si ammette senza dirlo apertamente. Una resa, in piena regola».

«Ma il punto più paradossale è forse quello dei lavori pubblici. Il sindaco conferisce a Poggetti la delega a “lavori pubblici e manutenzioni”. Ma chissà cosa intende il sindaco per “manutenzioni”, se nel frattempo il decoro, verde ed illuminazione va a Marrini, il cimitero resta alla Turini, e la depurazione finisce anch’essa a Marrini. È un classico caso di: “dimmi che mi hai sfiduciato, senza dirmi che mi hai sfiduciato”. Poggetti, stimato in città, si ritrova di fatto svuotato di potere, in un gioco di pesi interni che penalizza le competenze in nome degli equilibri».

«Un rimpasto che vede fortemente ridimensionata e penalizzata la componente civica della giunta a vantaggio della componente in quota Fratelli d’Italia. Questa è la dimostrazione, come sosteniamo da tempo, che la maschera civica di questa amministrazione è caduta».

«Un rimpasto che sancisce in modo evidente ciò che era già nei fatti: questa maggioranza è sempre più espressione di un partito politico ben preciso, e sempre meno di un progetto civico inclusivo e rappresentativo dell’intera comunità. Il messaggio è chiaro: questa non è una squadra di governo, ma un’amministrazione ostaggio di logiche di spartizione e compromesso. Nessuna visione, nessuna trasparenza, nessuna efficienza. La città assiste, ancora una volta, a un teatrino che nulla ha a che vedere con l’interesse pubblico». ‎