MANCIANO – A partire dal mese di giugno 2025 entreranno in vigore importanti novità riguardanti la gestione dei rifiuti, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e l’uniformità del servizio su tutto il territorio comunale.

Le modifiche riguardano principalmente il posizionamento o riposizionamento di batterie di raccoglitori completamente nuovi e la suddivisione tra il multimateriale e il vetro.

A partire da martedì 3 giugno avrà inizio la consegna della nuova dotazione dei contenitori di raccolta alle utenze non domestiche già selezionate. Le operazioni dureranno circa una settimana e porteranno alla sostituzione della raccolta del vetro-plastica-lattine con una nuova modalità di conferimento suddivisa in multimateriale e vetro. Il nuovo servizio sarà attivo ufficialmente dal 15 giugno 2025 e proseguirà per l’intero anno. Il calendario dei ritiri dedicato alle utenze non domestiche selezionate sarà comunicato e recapitato direttamente al momento della consegna dell’attrezzatura.

Da lunedì 9 giugno prenderanno il via le attività di sostituzione completa delle postazioni stradali situate nei centri storici di Manciano e Montemerano, nonché nelle frazioni di Poderi di Montemerano e Capanne, secondo il progetto predisposto dall’Amministrazione. Anche in questo caso, la raccolta del vetro-plastica-lattine verrà sostituita da quella separata di multimateriale e vetro, uniformando così il sistema su tutto il territorio comunale. I lavori dureranno circa una settimana.

Verranno quindi sostituite tutte le batterie di cassonetti stradali, così da rinnovare e rendere più decorose e funzionali le postazioni di raccolta, migliorando l’impatto visivo e la fruibilità da parte dei cittadini.

«Questa modifica – spiega l’assessore all’Ambiente, Daniela Vignali – si rende necessaria per aggiornare l’attuale organizzazione della raccolta differenziata, in linea con la separazione tra multimateriale e vetro, così come previsto dalle più recenti indicazioni in materia di gestione dei rifiuti. Le modifiche comporteranno anche alcuni spostamenti delle postazioni esistenti; in certi casi, verranno eliminate le postazioni dedicate alla raccolta non domestica, in quanto ogni singola attività sarà nuovamente dotata della propria attrezzatura».

L’amministrazione invita la cittadinanza a collaborare durante la fase di transizione e a consultare i canali ufficiali per restare aggiornati su tempi e modalità delle modifiche.