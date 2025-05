GROSSETO – Il presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti ha convocato l’assemblea per venerdì 30 maggio alle ore 8.30.

Di seguito i punti all’ordine del giorno:

– Comunicazioni istituzionali

– Comunicazione verbale seduta del 19 maggio 2025

– Ordine del giorno per la realizzazione a livello regionale di un fondo finalizzato ad aiutare famiglie e imprese nel pagamento delle bollette di luce e gas, presentato dal Consigliere Gabbrielli (Forza Italia-Ppe)

– Mozione ad oggetto “Valutazione tecnico-economica per il rafforzamento della fognatura mista principale di v.le Uranio al fine di limitare il funzionamento dello scaricatore di piena sul fosso Beveraggio ai soli eventi strettamente straordinari con conseguente eliminazione degli attuali disagi per i cittadini e per l’ambiente. Soluzione definitiva per evitare il frequente sversamento nel fosso ‘Beveraggio 2’ di reflui misti ad acque piovane provenienti dallo scaricatore di piena all’incrocio fra le vie Uranio e dell’Oro”, presentata dai consiglieri Gori (Movimento 5 stelle) e Pizzuti (Liberali, riformisti e socialisti)

– Interrogazione relativa alla situazione della strada di Ponte Tura nel Comune di Grosseto, presentata dal consigliere Cirillo (Pd)

– Approvazione del rendiconto consolidato con l’istituzione Le Mura – esercizio finanziario 2024

– Mozione per intitolazione di una via, strada, largo, piazza, luogo pubblico a Tina Anselmi presentata dalla consigliera Minacci (Gruppo misto di maggioranza)

– Interrogazione sull’agibilità dello stadio Zecchini e conseguenze delle allerte meteo, presentata dal consigliere Rosini (Pd)

– Mozione per adesione al progetto “Diritti in Comune”, iniziativa annuale di sensibilizzazione rivolta alle Amministrazioni comunali promossa da Unicef Italia, presentata dalla consigliera Capone (Pd)

– Mozione per promozione iniziativa della Regione Toscana “Bando libri gratis a.s. 2025-2026” – contributo per acquisto di libri scolastici a favore di alunne e alunni iscritti alle scuole secondarie toscane in possesso di determinati requisiti economici e anagrafici, presentata dalla consigliera Capone (Pd)

Come di consueto, i lavori dell’aula potranno essere seguiti anche in diretta streaming sul canale YouTube del Comune al seguente link: https://www.youtube.com/channel/UCREufPec-V_NkAaPCFIhgYw