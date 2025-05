SCARLINO – Dalla mezzanotte di mercoledì 29 maggio sarà possibile prenotare l’accesso a Cala Violina.

Anche per l’estate 2025 la spiaggia sarà regolamentata con un numero massimo di 700 presenze giornaliere nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 18.30. Per accedere è obbligatoria la prenotazione online tramite il sito ufficiale www.calaviolinascarlino.it.

Il sistema di prenotazione richiede un contributo simbolico di 1 euro a persona. I bambini da 1 a 12 anni devono prenotare l’accesso ma non pagano. I piccoli sotto l’anno di età non necessitano né di prenotazione né di contributo.

Cala Violina è raggiungibile esclusivamente a piedi o in bicicletta. Per parcheggiare sono disponibili il parcheggio di Val Martina, che deve essere prenotato sempre sul sito www.calaviolinascarlino.gr e che prevede una tariffa giornaliera di 10 euro per auto e moto, e 15 euro per i camper: da qui il percorso per la spiaggia si sviluppa per circa 1,5 chilometri. Il secondo è il parcheggio del porto turistico di Scarlino (Puntone): da qui passando per Terra Rossa il percorso per la cala misura circa 6 km. Entrambi attraversano la macchia mediterranea, quindi è indispensabile indossare scarpe chiuse e comode.

Il percorso può risultare impegnativo, in particolare per persone con mobilità ridotta, problemi cardiaci o in gravidanza. Si sconsiglia di affrontarlo con carichi pesanti. In spiaggia non sono presenti punti d’ombra né cestini per i rifiuti: è quindi necessario portare con sé ombrelloni, acqua, e un sacchetto per riportare indietro i propri rifiuti. È vietato fumare e non è consentito l’accesso ai cani.

Dal 1° giugno al 30 settembre sarà attivo un punto ristoro all’interno dell’area boschiva, e saranno disponibili anche i servizi igienici. Nello stesso periodo saranno presenti gli steward, un assistente alla balneazione grazie al piano di salvamento organizzato dal Comune di Scarlino con il Consorzio MareScarlino e un presidio mobile di primo soccorso della Croce Rossa Italiana (nei fine settimana delle due settimane finali di giugno e nelle prime due di settembre e tutti i giorni in luglio e agosto).

«Per fornire a tutti i visitatori una bella esperienza – spiega l’assessore al turismo Silvia Travison – e in virtù dei feedback degli anni passati, abbiamo preparato un vademecum che si trova sul sito www.calaviolinascarlino.it e che abbiamo consegnato a tutte le attività ricettive ed è anche nei nostri info point. Lì abbiamo elencato le principali informazioni necessarie per chi desidera trascorrere una giornata a Cala Violina, dando consigli utili e sottolineando che comunque i percorsi per arrivare alla spiaggia sono impegnativi, e che vanno affrontati con consapevolezza, specialmente durante i mesi caldi, quando le temperature sono alte. Quello che ci interessa principalmente, come ribadiamo da sempre, è che il visitatore viva un’esperienza piacevole e che si capisca il valore naturalistico di quest’area, un valore che dobbiamo, insieme, preservare. Tutti dobbiamo prenderci cura di Cala Violina affinché questa meravigliosa spiaggia resti un gioiello dal valore inestimabile».

Il Comune di Scarlino invita residenti e turisti a visitare Cala Violina in modo consapevole, nel rispetto del luogo e delle regole di fruizione, contribuendo alla tutela di un patrimonio naturalistico unico. Per informazioni e prenotazioni: www.calaviolinascarlino.it.