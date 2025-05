CAPALBIO – Un nuovo intervento di ripristino delle strade per Capalbio. Sono cominciate oggi, martedì 27 maggio, le operazioni di fresatura e di rifacimento dello strato di semipenetrazione per la strada Casale nuovo-Poggetti, la via che collega l’Aurelia alla Pedemontana.

“Siamo soddisfatti di proseguire gli interventi – commentano il sindaco Gianfranco Chelini e l’assessore ai Lavori pubblici Marzia Stefani – di rinnovamento delle strade del territorio. Con questi lavori ripristiniamo e miglioriamo la viabilità di una via lunga circa un chilometro, un’arteria che registra un flusso significativo di autoveicoli soprattutto nel periodo estivo”.

I lavori termineranno entro la fine della settimana e hanno avuto un costo circa 90mila euro.