GROSSETO – «Nasce a Grosseto una nuova realtà culturale per costruire, insieme, un futuro a misura umana» così Schierarsi si presenta alla città.

L’associazione ha tra i fondatori anche Alessandro Di Battista, mentre i promotori locali sono Marzia Maestrello (referente), Marinella Innocenti, Antonino Lenzo, Marzio Marziali, Emanuele Perugini e Ciro Russolillo.

«L’obiettivo è ambizioso ma necessario: promuovere la partecipazione attiva dei cittadini per costruire un futuro più giusto, equo e sostenibile. Schierarsi si articola in gruppi territoriali chiamati “Piazze”, spazi di incontro e confronto aperti a tutti, nati per aggregare le persone intorno a proposte concrete, analisi condivise e iniziative dal basso».

Anche Grosseto avrà la sua Piazza, «un luogo dove affrontare le problematiche del territorio e proporre soluzioni, lontano dalla superficialità e dall’indifferenza che spesso caratterizzano il dibattito pubblico».

«Le “Piazze” sono il cuore dell’associazione: luoghi dove si torna a pensare insieme e a fare politica nel senso più nobile del termine» afferma Sofia Cecchinelli, referente nazionale.

«Le città e i paesi sono organismi viventi, che respirano grazie al contributo di ognuno di noi – afferma Marzia Maestrello, referente per l’area grossetana di Schierarsi -. Ogni voce ha valore, ogni persona può diventare parte attiva nella costruzione di una società più consapevole, più giusta. In un mondo in cui la vera democrazia è privilegio di pochi, non possiamo più permetterci il lusso dell’indifferenza. Tacere oggi significa essere complici. Non è più sufficiente denunciare ciò che non va: serve il coraggio di proporre soluzioni, di costruire alternative, di mettersi in gioco con determinazione e responsabilità. Solo così possiamo restituire senso alla parola ‘partecipazione’, riscoprendo il valore del confronto, dell’ascolto e dell’impegno civico. Il rispetto per le istituzioni deve andare di pari passo con la forza delle idee. È la cultura, è il pensiero critico a dover tornare al centro del dibattito pubblico, come motori veri del cambiamento. Coltivare la libertà, oggi, significa anche avere il coraggio di immaginare un domani diverso. Perché la giovinezza non è solo una questione di età, ma la capacità di credere nel futuro. E il futuro non è qualcosa da attendere: è un cammino da scegliere e costruire, insieme».

Il primo incontro pubblico aperto alla cittadinanza si terrà venerdì 30 maggio alle ore 21, alla sala del centro di Barbanella, in via De Amicis – Piazzalone. In questo primo incontro di presentazione ufficiale alla cittadinanza prevederà anche uno spazio aperto per raccogliere testimonianze, idee, proposte.

Chi non potrà partecipare può collegarsi online chiedendo il link a questo indirizzo Mail: [email protected] oppure, sempre al solito indirizzo mail potrà comunque inviare contributi e proposte.