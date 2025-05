GROSSETO – Ottimo riscontro in termini di iscritti, circa 290 atleti provenienti da tutto lo stivale, e di pubblico, con un buon numero di presenze all’interno dello Stadio Olimpico Carlo Zecchini, per la prima edizione del Trofeo Città di Grosseto, primo dei due appuntamenti Gold del Toscana Meeting Tour (foto B. Testini).

Ad accendere il lungo pomeriggio di gare ci hanno pensato le giovani leve azzurre che proprio in questo impianto si giocheranno i titoli italiani Under 23 e Under 20 in occasione della rassegna tricolore in programma a Grosseto tra il 4 e il 6 luglio. Al maschile il risultato da cerchiare in rosso è quello di Vittorio Ghedina, che corre i 400hs in 50.49 demolendo il suo precedente primato personale (51.29). Per l’atleta lombardo classe 2004 si tratta del miglior tempo italiano dell’anno tra gli Under 23 e il quarto a livello assoluto, battuto l’esperto Mattia Contini (51.00), al rientro dopo un lungo stop.

Sfiora la miglior prestazione italiana dell’anno Alice Pagliarini sui 100m. La marchigiana, solo pochi giorni fa protagonista con la maglia azzurra ai Mondiali di Staffette, esordisce con un 11.71 in batteria, poi ritoccato a 11.70 in finale, dove precede un’ottima Ginevra Baglioni (11.89) e la compagna di squadra delle Fiamme Gialle Eleonora Ricci (11.93). Quello della Pagliarini è il secondo crono nazionale del 2025 per un’Under 20.

Nei 100m maschili l’uomo più atteso, il campione europeo indoor 2023 Samuele Ceccarelli, domina le batterie chiudendo in 10.32 ma in via precauzionale non si presenta ai blocchi di partenza per la finale a causa di un fastidio muscolare. Vince al photofinish Tommaso Fornesi (10.53) su Luca Antonio Cassano (10.54).

Risultato degno di nota anche dai 200m, dove il campione italiano Under 20 del 2024 anno Eduardo Longobardi corre in 20.88, miglior prestazione italiana dell’anno della categoria Promesse. Al femminile Aurora Berton esordisce nella stagione outdoor in 23.91 davanti alla junior Lavinia Capasso (24.17), che stacca il pass per i Campionati Europei U20 di Tampere insieme alla gemella Virginia, prima nei 400hs con 1:00.06.

Negli 800m, il bronzo paralimpico di Tokyo Ndiaga Dieng (1:50.05) passa in 51″ a metà gara per poi soffrire il rientro di Federico Vitali e Francesco De Santis, stesso tempo per i due (1:49.89) con il successo che va ai millesimi a Vitali e De Santis che si consola con il secondo crono italiano stagionale Under 20.

Sul finale di giornata spazio ai Campionati Toscani di Marcia: al maschile (10km) fa la differenza sul finale Omar Moretti, 42:06.82 non lontano dal primato toscano Under 20, al femminile (5km) assolo di Sara Perullo in 23:40.13, con l’Atletica Grosseto Banca Tema, società organizzatrice dell’evento, che festeggia grazie al quarto posto di Arianna Cipriani, che si prende il titolo regionale Promesse.

In casa biancorossa si segnala anche il 6.60m di Anselme Faragli nel salto in lungo, misura che vale l’accesso ai Campionati Italiani Allievi di Rieti, e i quarti posti assoluti per Noah Caterina Castelli nei 200m (24.51) e Filippo Gorelli nella marcia (47:01.64).